الطقس: أجواء معتدلة في المناطق الجبلية وحارة في بقية المناطق

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 29-19 28-18 30-19 بيت لحم 29-19 28-18 30-19 رام الله والبيرة 28-18 27-17 29-18 طولكرم 32-24 31-22 32-22 نابلس 32-20 31-19 33-20 قلقيلية 32-24 31-22 32-22 جنين 34-21 33-20 35-21 سلفيت 29-19 28-18 30-19 طوباس 34-21 33-20 35-21 روابي 30-20 29-19 30-19 الخليل 28-18 27-17 29-18 غزه 30-24 30-23 30-23 أريحا 39-24 38-23 40-24 خانيونس 30-24 30-23 30-23 الأغوار الشمالية 37-22 36-21 38-22 رفح 31-24 31-22 31-22

رام الله - دنيا الوطنالثلاثاء 2019/07/02: يكون الجو صيفياً عادياً معتدلاً فوق المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة، يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.الأربعاء 2019/07/03: يكون الجو صيفياً عادياً خلال ساعات النهار بارداُ نسبياً خلال ساعات المساء والليل خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.الخميس 2019/07/04: يكون الجو صيفياً عادياً خلال ساعات النهار بارداُ نسبياً خلال ساعات المساء والليل خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الجمعة 2019/07/05: يكون الجو صيفياً عادياً خلال ساعات النهار بارداً نسبياً خلال ساعات المساء والليل، خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.