شؤون فلسطينية

اتحاد ألعاب كرة المضرب يناقش رزنامة أجندته للموسم الجاري 2019 بغزة

اتحاد ألعاب كرة المضرب يناقش رزنامة أجندته للموسم الجاري 2019 بغزة
رام الله - دنيا الوطن
عقد أعضاء اتحاد ألعاب كرة المضرب في لجان كل من: البيسبول والسوفتبول والريشة الطائرة، والتنس الارضي اجتماعاً مساء الأحد في مدينة غزة، وبحضور نائب رئيس اتحاد العاب كرة المضرب، أ.حسيب الراعي،  ود. عبد الله الحو، عضو الاتحاد وأ. محمود طافش، مسؤول لجنه البيسبول والسوفتبول، ونائبه أ. محمد الكرنز أبو سالم، والأخت مرفت البيطار، مسؤوله دائرة المرأة وأ. محمد الغرباوي، مسؤول لجنه التحكيم، وإبراهيم أبو مطير مسؤول لجنه شؤون اللاعبين، والكابتن أحمد ابو مؤيد، مسؤول اللجنة الإعلامية في اتحاد العاب كرة المضرب، والمدرب العام لعبتي" البيسبول والسوفتبول". 

وناقشت اعضاء الاتحاد عدة مواضيع أهمها: الاستمرار في تنشيط جميع الألعاب التي يحتضنها الاتحاد وهي التنس الأرضي والريشة الطائرة، والاسكواتش والبيسبول والسوفتبول، وكذلك الاهتمام بفئة الشباب والناشئين وتطوير قدراتهم العقلية والفكرية والرياضة. 

وتنظيم ورشات عمل ودورات تدريبية لكلا الجنسين في جميع
الألعاب، وانطلاق البطولات المحلية للألعاب التي يحتضنها الاتحاد خلال هذه الفترة المقبلة. 

كما وجه أعضاء الاتحاد الشكر للحاضرين ولأعضاء المكتب التنفيذي لجنه الأولمبية الفلسطينية علي وقوفهم ودعمهم للاتحاد، متمنين عليهم تقديم المزيد من الدعم لتنفيذ أجندة وأنشطة الاتحاد.

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس: المعلم الفلسطيني بالكويت سيكون جسراً لتعزيز العلاقات

الرئيس عباس: المعلم الفلسطيني بالكويت سيكون جسراً لتعزيز العلاقات

وصفته بـ &#34;القذر&#34;.. الجهاد تُهاجم السفير الأمريكي بتل أبيب

وصفته بـ "القذر".. الجهاد تُهاجم السفير الأمريكي بتل أبيب

الطقس: أجواء معتدلة في المناطق الجبلية وحارة في بقية المناطق

الطقس: أجواء معتدلة في المناطق الجبلية وحارة في بقية المناطق

التربية تصدر تنويهاً مهماً للمعلمين المتقدمين للعمل في دولة الكويت

التربية تصدر تنويهاً مهماً للمعلمين المتقدمين للعمل في دولة الكويت

مجدلاني: افتتاح فريدمان وغرينبلات لنفق بالقدس مواصلة للجرائم وتشجيع للاستيطان

مجدلاني: افتتاح فريدمان وغرينبلات لنفق بالقدس مواصلة للجرائم وتشجيع للاستيطان

حريق يلتهم 30 شجرة زيتون شرق جنين

حريق يلتهم 30 شجرة زيتون شرق جنين

مواجهات عقب اقتحام خيمة عزاء الشهيد عبيد بالعيساوية

مواجهات عقب اقتحام خيمة عزاء الشهيد عبيد بالعيساوية

العسيلي: تخصيص تجمع جمرورة الصناعي ودعم جنين الصناعية رافعة لتوسيع القاعدة الإنتاجية

العسيلي: تخصيص تجمع جمرورة الصناعي ودعم جنين الصناعية رافعة لتوسيع القاعدة الإنتاجية

التعليقات

الدنيا حكايات

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: المعلم الفلسطيني بالكويت سيكون جسراً لتعزيز العلاقات

الرئيس عباس: المعلم الفلسطيني بالكويت سيكون جسراً لتعزيز العلاقات

اتحاد ألعاب كرة المضرب يناقش رزنامة أجندته للموسم الجاري 2019 بغزة

اتحاد ألعاب كرة المضرب يناقش رزنامة أجندته للموسم الجاري 2019 بغزة

مجدلاني: افتتاح فريدمان وغرينبلات لنفق بالقدس مواصلة للجرائم وتشجيع للاستيطان

مجدلاني: افتتاح فريدمان وغرينبلات لنفق بالقدس مواصلة للجرائم وتشجيع للاستيطان

حريق يلتهم 30 شجرة زيتون شرق جنين

حريق يلتهم 30 شجرة زيتون شرق جنين

مواجهات عقب اقتحام خيمة عزاء الشهيد عبيد بالعيساوية

مواجهات عقب اقتحام خيمة عزاء الشهيد عبيد بالعيساوية

العسيلي: تخصيص تجمع جمرورة الصناعي ودعم جنين الصناعية رافعة لتوسيع القاعدة الإنتاجية

العسيلي: تخصيص تجمع جمرورة الصناعي ودعم جنين الصناعية رافعة لتوسيع القاعدة الإنتاجية

الوزيران قطامي والعطاري يتفقان على تعزيز التعاون بين الصناديق العربية ووزارة الزراعة

الوزيران قطامي والعطاري يتفقان على تعزيز التعاون بين الصناديق العربية ووزارة الزراعة

افتتاح معرض الكتاب الأول في نقابة المحامين

افتتاح معرض الكتاب الأول في نقابة المحامين

منوعات

وفاة الفنان &#34;عزت أبو عوف&#34; عن عمر يناهز 71 سنة

وفاة الفنان "عزت أبو عوف" عن عمر يناهز 71 سنة

اختفاءُ تيم حسن يُثيرُ حيرة متابعيه.. ووفاء الكيلاني تنفي تعرّضهما لحادث

اختفاءُ تيم حسن يُثيرُ حيرة متابعيه.. ووفاء الكيلاني تنفي تعرّضهما لحادث

نجوم الوطن العربي ينعون مايسترو الفن عزت أبو عوف بكلمات مؤثرة

نجوم الوطن العربي ينعون مايسترو الفن عزت أبو عوف بكلمات مؤثرة

زين عبيد نجم The voice kids خسر 30 كيلوغراماً.. كيف أصبح؟

زين عبيد نجم The voice kids خسر 30 كيلوغراماً.. كيف أصبح؟

اليسا تتعرض لموجة من السخرية.. وفرح يوسف تتدخل

اليسا تتعرض لموجة من السخرية.. وفرح يوسف تتدخل

تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة عزت أبو عوف.. وحقيقة وصيته بحرق أفلامه

تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة عزت أبو عوف.. وحقيقة وصيته بحرق أفلامه

&#34;لقب الأم المثالية بلبس عريان&#34;.. القصة الكاملة لتكريم رحاب الجمل

"لقب الأم المثالية بلبس عريان".. القصة الكاملة لتكريم رحاب الجمل

بعد نفي رغبتها في الزواج منه.. نوال الزغبي مع وائل كفوري

بعد نفي رغبتها في الزواج منه.. نوال الزغبي مع وائل كفوري

هل طُردت سما المصري من &#34;ستاد القاهرة&#34; بسبب ملابسها؟

هل طُردت سما المصري من "ستاد القاهرة" بسبب ملابسها؟

شقيقة الإعلامية ريهام سعيد تصدم جمهورها بشأن تطورات حالتها الصحية

شقيقة الإعلامية ريهام سعيد تصدم جمهورها بشأن تطورات حالتها الصحية

عربي

رئيس الوزراء العراقي يأمر بضم وحدات الحشد الشعبي إلى القوات المسلحة العراقية

رئيس الوزراء العراقي يأمر بضم وحدات الحشد الشعبي إلى القوات المسلحة العراقية

السلطات اللبنانية تتعهد بـ&#34;إعادة الأمن&#34; إلى منطقة عالية

السلطات اللبنانية تتعهد بـ"إعادة الأمن" إلى منطقة عالية

السبسي يغادر المستشفى والناطقة باسم الرئاسة تتعهد بنشر تفاصيل التقرير الطبي

السبسي يغادر المستشفى والناطقة باسم الرئاسة تتعهد بنشر تفاصيل التقرير الطبي

الأردن يتجه لمنع حيازة الأسلحة بإيعاز من الملك

الأردن يتجه لمنع حيازة الأسلحة بإيعاز من الملك