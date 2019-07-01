اتحاد ألعاب كرة المضرب يناقش رزنامة أجندته للموسم الجاري 2019 بغزة



وناقشت اعضاء الاتحاد عدة مواضيع أهمها: الاستمرار في تنشيط جميع الألعاب التي يحتضنها الاتحاد وهي التنس الأرضي والريشة الطائرة، والاسكواتش والبيسبول والسوفتبول، وكذلك الاهتمام بفئة الشباب والناشئين وتطوير قدراتهم العقلية والفكرية والرياضة.





وتنظيم ورشات عمل ودورات تدريبية لكلا الجنسين في جميع

الألعاب، وانطلاق البطولات المحلية للألعاب التي يحتضنها الاتحاد خلال هذه الفترة المقبلة.



كما وجه أعضاء الاتحاد الشكر للحاضرين ولأعضاء المكتب التنفيذي لجنه الأولمبية الفلسطينية علي وقوفهم ودعمهم للاتحاد، متمنين عليهم تقديم المزيد من الدعم لتنفيذ أجندة وأنشطة الاتحاد.







رام الله - دنيا الوطنعقد أعضاء اتحاد ألعاب كرة المضرب في لجان كل من: البيسبول والسوفتبول والريشة الطائرة، والتنس الارضي اجتماعاً مساء الأحد في مدينة غزة، وبحضور نائب رئيس اتحاد العاب كرة المضرب، أ.حسيب الراعي، ود. عبد الله الحو، عضو الاتحاد وأ. محمود طافش، مسؤول لجنه البيسبول والسوفتبول، ونائبه أ. محمد الكرنز أبو سالم، والأخت مرفت البيطار، مسؤوله دائرة المرأة وأ. محمد الغرباوي، مسؤول لجنه التحكيم، وإبراهيم أبو مطير مسؤول لجنه شؤون اللاعبين، والكابتن أحمد ابو مؤيد، مسؤول اللجنة الإعلامية في اتحاد العاب كرة المضرب، والمدرب العام لعبتي" البيسبول والسوفتبول".