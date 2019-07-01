دولي

المتظاهرون يقتحمون مقر البرلمان في هونغ كونغ

المتظاهرون يقتحمون مقر البرلمان في هونغ كونغ
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم متظاهرون معادون للحكومة الموالية لبكين، مقر البرلمان في هونغ كونغ، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية والعشرين لعودة هونج كونج إلى حكم الصين، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وأصدرت شرطة هونغ كونغ، أوامر للمتظاهرين بالانسحاب تحت طائلة استخدام "القوة اللازمة" لتحقيق ذلك، فيما أدانت الحكومة "العنف المفرط" للمتظاهرين الذين رفعوا العلم البريطاني على مقر البرلمان بعد أن اقتحموه، إثر تحطيم الأبواب الزجاجية.

وبموازاة التظاهرة قرب البرلمان، يعتزم محتجون التجمع في نقطة انطلاق المسيرة، ما يبعث مخاوف من مواجهات، ولا سيما بعد صدامات وقعت الأحد حين تظاهر عشرات الآلاف من أنصار الحكومة دعما للشرطة، ما يعكس الانقسامات العميقة بين سكان هونغ كونغ.

وكانت قوات الأمن، قد لجأت إلى داخل المبنى بعد أن استخدمت رشاشات الفلفل لإبعاد المتظاهرين عن المبنى الذي شكل مركز التظاهرات خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، للمطالبة بسحب مشروع قانون للحكومة يسمح بتسليم مطلوبين للصين.

وكُتب على يافطة علقها المحتجون "المتظاهرون ليسوا عنيفين. إنه رد فعل على الاستبداد".

وفاقمت المواجهات الأخيرة التوتر، في حين كانت حركة الاحتجاجات ضد مشروع قانون طرحته الحكومة يرمي إلى السماح بتسليم مطلوبين للصين، لا تزال سلمية إلى حدّ بعيد حتى الآن.

وخرجت مسيرة حاشدة بعد ظهر الإثنين، تضمّ عشرات آلاف المتظاهرين في وسط المدينة في ذكرى إعادة المستعمرة البريطانية السابقة للصين عام 1997.

وفي وقت سابق الإثنين، سيطرت مجموعات صغيرة من المحتجين معظمهم شبان ملثمون على المحاور الثلاثة الرئيسية في وسط هونغ كونغ، وأقاموا عوائق معدنية وبلاستيكية لقطع حركة السير.

وتصدت للمتظاهرين قوات كثيفة من شرطة مكافحة الشغب المجهزة بالخوذات والدروع وهاجمتهم قوات حفظ النظام بالهراوات.

وتنعم هونغ كونغ بموجب الاتفاق الذي تمت على أساسه إعادتها للصين، بحريات لا يعرفها باقي أنحاء الصين عملا بمبدأ "بلد واحد، نظامان" والذي يضمن لهونغ كونغ حكما شبه ذاتي حتى العام 2047 مبدئيا.

وأعربت بريطانيا الإثنين عن دعمها "الثابت" للحريات في هونغ كونغ.

وينظم مؤيدو الديموقراطية من كل الأطياف كل سنة في ذكرى عودة هونغ كونغ للصين، تظاهرة يرددون خلالها مطالبهم بالديمقراطية ومن ضمنها انتخاب رئيس للسلطة التنفيذية المحلية بالاقتراع العام.

ويطالب المتظاهرون باستقالة رئيسة الحكومة كاري لام ووقف الملاحقات بحق المحتجين الذين أوقفوا في الأسابيع الأخيرة.

وتعمد لام التي تواجه رفضا شعبيا قياسيا، إلى تفادي الظهور منذ أن اضطرت إلى تعليق مشروع القانون. وحضرت مراسم رفع العلم الإثنين بمناسبة الذكرى الـ22 لعودة هونغ كونغ إلى الصين، وألقت بهذه المناسبة خطابا قاطعه نائب معارض هتف شعارات معادية لها قبل أن يتم إخراجه.

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية البريطاني: سنخرج من الاتفاق النووي حال انتهاكه من قبل إيران

وزير الخارجية البريطاني: سنخرج من الاتفاق النووي حال انتهاكه من قبل إيران

العملة الملكية الكندية تحتفي بالرموز التذكارية لمقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور

العملة الملكية الكندية تحتفي بالرموز التذكارية لمقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور

مقتل 23 شخصا وفقدان 300 جراء هجوم مسلح على قرية وسط مالي

مقتل 23 شخصا وفقدان 300 جراء هجوم مسلح على قرية وسط مالي

نتنياهو: الجيش يستعد لاندلاع مواجهة على أكثر من جبهة

نتنياهو: الجيش يستعد لاندلاع مواجهة على أكثر من جبهة

إيران تُهدد: سندمر إسرائيل خلال نصف ساعة فقط

إيران تُهدد: سندمر إسرائيل خلال نصف ساعة فقط

شاهد: وزير خارجية الاحتلال يوجه كلمة مصوّرة من أمام مسجد الشيخ زايد بالإمارات

شاهد: وزير خارجية الاحتلال يوجه كلمة مصوّرة من أمام مسجد الشيخ زايد بالإمارات

ظريف يعترف: الاتفاق النووي أطلق يد إيران

ظريف يعترف: الاتفاق النووي أطلق يد إيران

وكالة الطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم تجاوز الحد الأقصى المسموح به

وكالة الطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم تجاوز الحد الأقصى المسموح به

التعليقات

الدنيا حكايات

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: المعلم الفلسطيني بالكويت سيكون جسراً لتعزيز العلاقات

الرئيس عباس: المعلم الفلسطيني بالكويت سيكون جسراً لتعزيز العلاقات

اتحاد ألعاب كرة المضرب يناقش رزنامة أجندته للموسم الجاري 2019 بغزة

اتحاد ألعاب كرة المضرب يناقش رزنامة أجندته للموسم الجاري 2019 بغزة

مجدلاني: افتتاح فريدمان وغرينبلات لنفق بالقدس مواصلة للجرائم وتشجيع للاستيطان

مجدلاني: افتتاح فريدمان وغرينبلات لنفق بالقدس مواصلة للجرائم وتشجيع للاستيطان

حريق يلتهم 30 شجرة زيتون شرق جنين

حريق يلتهم 30 شجرة زيتون شرق جنين

مواجهات عقب اقتحام خيمة عزاء الشهيد عبيد بالعيساوية

مواجهات عقب اقتحام خيمة عزاء الشهيد عبيد بالعيساوية

العسيلي: تخصيص تجمع جمرورة الصناعي ودعم جنين الصناعية رافعة لتوسيع القاعدة الإنتاجية

العسيلي: تخصيص تجمع جمرورة الصناعي ودعم جنين الصناعية رافعة لتوسيع القاعدة الإنتاجية

الوزيران قطامي والعطاري يتفقان على تعزيز التعاون بين الصناديق العربية ووزارة الزراعة

الوزيران قطامي والعطاري يتفقان على تعزيز التعاون بين الصناديق العربية ووزارة الزراعة

افتتاح معرض الكتاب الأول في نقابة المحامين

افتتاح معرض الكتاب الأول في نقابة المحامين

منوعات

وفاة الفنان &#34;عزت أبو عوف&#34; عن عمر يناهز 71 سنة

وفاة الفنان "عزت أبو عوف" عن عمر يناهز 71 سنة

اختفاءُ تيم حسن يُثيرُ حيرة متابعيه.. ووفاء الكيلاني تنفي تعرّضهما لحادث

اختفاءُ تيم حسن يُثيرُ حيرة متابعيه.. ووفاء الكيلاني تنفي تعرّضهما لحادث

نجوم الوطن العربي ينعون مايسترو الفن عزت أبو عوف بكلمات مؤثرة

نجوم الوطن العربي ينعون مايسترو الفن عزت أبو عوف بكلمات مؤثرة

زين عبيد نجم The voice kids خسر 30 كيلوغراماً.. كيف أصبح؟

زين عبيد نجم The voice kids خسر 30 كيلوغراماً.. كيف أصبح؟

اليسا تتعرض لموجة من السخرية.. وفرح يوسف تتدخل

اليسا تتعرض لموجة من السخرية.. وفرح يوسف تتدخل

تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة عزت أبو عوف.. وحقيقة وصيته بحرق أفلامه

تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة عزت أبو عوف.. وحقيقة وصيته بحرق أفلامه

&#34;لقب الأم المثالية بلبس عريان&#34;.. القصة الكاملة لتكريم رحاب الجمل

"لقب الأم المثالية بلبس عريان".. القصة الكاملة لتكريم رحاب الجمل

بعد نفي رغبتها في الزواج منه.. نوال الزغبي مع وائل كفوري

بعد نفي رغبتها في الزواج منه.. نوال الزغبي مع وائل كفوري

هل طُردت سما المصري من &#34;ستاد القاهرة&#34; بسبب ملابسها؟

هل طُردت سما المصري من "ستاد القاهرة" بسبب ملابسها؟

شقيقة الإعلامية ريهام سعيد تصدم جمهورها بشأن تطورات حالتها الصحية

شقيقة الإعلامية ريهام سعيد تصدم جمهورها بشأن تطورات حالتها الصحية

عربي

رئيس الوزراء العراقي يأمر بضم وحدات الحشد الشعبي إلى القوات المسلحة العراقية

رئيس الوزراء العراقي يأمر بضم وحدات الحشد الشعبي إلى القوات المسلحة العراقية

السلطات اللبنانية تتعهد بـ&#34;إعادة الأمن&#34; إلى منطقة عالية

السلطات اللبنانية تتعهد بـ"إعادة الأمن" إلى منطقة عالية

السبسي يغادر المستشفى والناطقة باسم الرئاسة تتعهد بنشر تفاصيل التقرير الطبي

السبسي يغادر المستشفى والناطقة باسم الرئاسة تتعهد بنشر تفاصيل التقرير الطبي

الأردن يتجه لمنع حيازة الأسلحة بإيعاز من الملك

الأردن يتجه لمنع حيازة الأسلحة بإيعاز من الملك