شؤون فلسطينية

التربية تصدر تنويهاً مهماً للمعلمين المتقدمين للعمل في دولة الكويت

التربية تصدر تنويهاً مهماً للمعلمين المتقدمين للعمل في دولة الكويت
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم، تمديد فترة المقابلات للمعلمين من كافة المديريات، الراغبين بالعمل في دولة الكويت، حتى يوم غد الثلاثاء 2.7.2019 على أن يتم التواجد في تمام الساعة التاسعة صباحاً في مدرسة الحسين بن علي الثانوية للبنين، بمديرية تربية الخليل- شارع عين سارة.

وشددت التربية في بيان عبر صفحتها الرسمية، على ضرورة إحضار الوثائق الآتية: السيرة الذاتية مطبوعة باللغة العربية، وموضحاً فيها أرقام الهواتف والعنوان وثلاث صور عنها، إضافةً لثماني صور شخصية، وجواز السفر الأصلي (ساري المفعول لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات) وأربع صور عنه، وشهادة الميلاد الأصلية وثلاث صور عنها، والشهادات الجامعية الأصلية باللغة العربية موضحاً فيها التقدير اللفظي؛ على أن لا يقل عن جيد وثلاث صور عنها، وكشف علامات الجامعة الأصلي، وشهادة الدبلوم التربوي أو الماجستير الأصلية (إن وجد)، وشهادات الخبرة الأصلية وثلاث صور عنها، علماً أن كل الأوراق المطلوبة يجب أن تكون باللغة العربية.

وذكرت أن التخصصات المتاحة ضمن هذه الوظائف، تشمل اللغتين الإنجليزية والفرنسية والكيمياء والأحياء والجيولوجيا للذكور فقط، والرياضيات والفيزياء للذكور والإناث، والتربية البدنية للإناث فقط.

وأشارت الوزارة إلى أنه يشترط بالمتقدم/ة للعمل ضمن هذه الوظائف أن يكون خريجاً من جامعة معترف بها في دولة الكويت، وألا يقل التقدير العام للمؤهل الجامعي عن جيد، وأن يكون لدى المتقدم/ة خبرة في مجال التعليم لا تقل عن سنتين لحاملي المؤهلات التربوية، ولا تقل عن ثلاث سنوات لحاملي المؤهلات غير التربوية ويستثنى من ذلك حملة مؤهلات التربية البدنية.

ولفتت إلى أنه يستثنى من شرط الخبرة الفئات الآتية: حملة شهادة الدكتوراة والحاصلين على تقدير لا يقل عن جيد جداً، وحملة شهادة الماجستير والحاصلين على تقدير لا يقل عن ممتاز.

وأضافت التربية، أنه ومن شروط التقدم لهذه الوظائف أيضاً؛ ألا يزيد عمر المتقدم عن (45) عاماً، باستثناء المتقدمات للعمل بوظيفة معلمة تربية بدنية ( أن لا يزيد عمر المتقدمة عن 32 عاماً)، وأن يحمل المتقدم/ة الجنسية الفلسطينية، وأن يكون مزاولاً لمهنة التعليم لنفس التخصص الذي يرغب بالتقدم له حتى تاريخ تقديم الطلب.

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس: المعلم الفلسطيني بالكويت سيكون جسراً لتعزيز العلاقات

الرئيس عباس: المعلم الفلسطيني بالكويت سيكون جسراً لتعزيز العلاقات

وصفته بـ &#34;القذر&#34;.. الجهاد تُهاجم السفير الأمريكي بتل أبيب

وصفته بـ "القذر".. الجهاد تُهاجم السفير الأمريكي بتل أبيب

الطقس: أجواء معتدلة في المناطق الجبلية وحارة في بقية المناطق

الطقس: أجواء معتدلة في المناطق الجبلية وحارة في بقية المناطق

اتحاد ألعاب كرة المضرب يناقش رزنامة أجندته للموسم الجاري 2019 بغزة

اتحاد ألعاب كرة المضرب يناقش رزنامة أجندته للموسم الجاري 2019 بغزة

مجدلاني: افتتاح فريدمان وغرينبلات لنفق بالقدس مواصلة للجرائم وتشجيع للاستيطان

مجدلاني: افتتاح فريدمان وغرينبلات لنفق بالقدس مواصلة للجرائم وتشجيع للاستيطان

حريق يلتهم 30 شجرة زيتون شرق جنين

حريق يلتهم 30 شجرة زيتون شرق جنين

مواجهات عقب اقتحام خيمة عزاء الشهيد عبيد بالعيساوية

مواجهات عقب اقتحام خيمة عزاء الشهيد عبيد بالعيساوية

العسيلي: تخصيص تجمع جمرورة الصناعي ودعم جنين الصناعية رافعة لتوسيع القاعدة الإنتاجية

العسيلي: تخصيص تجمع جمرورة الصناعي ودعم جنين الصناعية رافعة لتوسيع القاعدة الإنتاجية

التعليقات

الدنيا حكايات

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: المعلم الفلسطيني بالكويت سيكون جسراً لتعزيز العلاقات

الرئيس عباس: المعلم الفلسطيني بالكويت سيكون جسراً لتعزيز العلاقات

اتحاد ألعاب كرة المضرب يناقش رزنامة أجندته للموسم الجاري 2019 بغزة

اتحاد ألعاب كرة المضرب يناقش رزنامة أجندته للموسم الجاري 2019 بغزة

مجدلاني: افتتاح فريدمان وغرينبلات لنفق بالقدس مواصلة للجرائم وتشجيع للاستيطان

مجدلاني: افتتاح فريدمان وغرينبلات لنفق بالقدس مواصلة للجرائم وتشجيع للاستيطان

حريق يلتهم 30 شجرة زيتون شرق جنين

حريق يلتهم 30 شجرة زيتون شرق جنين

مواجهات عقب اقتحام خيمة عزاء الشهيد عبيد بالعيساوية

مواجهات عقب اقتحام خيمة عزاء الشهيد عبيد بالعيساوية

العسيلي: تخصيص تجمع جمرورة الصناعي ودعم جنين الصناعية رافعة لتوسيع القاعدة الإنتاجية

العسيلي: تخصيص تجمع جمرورة الصناعي ودعم جنين الصناعية رافعة لتوسيع القاعدة الإنتاجية

الوزيران قطامي والعطاري يتفقان على تعزيز التعاون بين الصناديق العربية ووزارة الزراعة

الوزيران قطامي والعطاري يتفقان على تعزيز التعاون بين الصناديق العربية ووزارة الزراعة

افتتاح معرض الكتاب الأول في نقابة المحامين

افتتاح معرض الكتاب الأول في نقابة المحامين

منوعات

وفاة الفنان &#34;عزت أبو عوف&#34; عن عمر يناهز 71 سنة

وفاة الفنان "عزت أبو عوف" عن عمر يناهز 71 سنة

اختفاءُ تيم حسن يُثيرُ حيرة متابعيه.. ووفاء الكيلاني تنفي تعرّضهما لحادث

اختفاءُ تيم حسن يُثيرُ حيرة متابعيه.. ووفاء الكيلاني تنفي تعرّضهما لحادث

نجوم الوطن العربي ينعون مايسترو الفن عزت أبو عوف بكلمات مؤثرة

نجوم الوطن العربي ينعون مايسترو الفن عزت أبو عوف بكلمات مؤثرة

زين عبيد نجم The voice kids خسر 30 كيلوغراماً.. كيف أصبح؟

زين عبيد نجم The voice kids خسر 30 كيلوغراماً.. كيف أصبح؟

اليسا تتعرض لموجة من السخرية.. وفرح يوسف تتدخل

اليسا تتعرض لموجة من السخرية.. وفرح يوسف تتدخل

تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة عزت أبو عوف.. وحقيقة وصيته بحرق أفلامه

تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة عزت أبو عوف.. وحقيقة وصيته بحرق أفلامه

&#34;لقب الأم المثالية بلبس عريان&#34;.. القصة الكاملة لتكريم رحاب الجمل

"لقب الأم المثالية بلبس عريان".. القصة الكاملة لتكريم رحاب الجمل

بعد نفي رغبتها في الزواج منه.. نوال الزغبي مع وائل كفوري

بعد نفي رغبتها في الزواج منه.. نوال الزغبي مع وائل كفوري

هل طُردت سما المصري من &#34;ستاد القاهرة&#34; بسبب ملابسها؟

هل طُردت سما المصري من "ستاد القاهرة" بسبب ملابسها؟

شقيقة الإعلامية ريهام سعيد تصدم جمهورها بشأن تطورات حالتها الصحية

شقيقة الإعلامية ريهام سعيد تصدم جمهورها بشأن تطورات حالتها الصحية

عربي

رئيس الوزراء العراقي يأمر بضم وحدات الحشد الشعبي إلى القوات المسلحة العراقية

رئيس الوزراء العراقي يأمر بضم وحدات الحشد الشعبي إلى القوات المسلحة العراقية

السلطات اللبنانية تتعهد بـ&#34;إعادة الأمن&#34; إلى منطقة عالية

السلطات اللبنانية تتعهد بـ"إعادة الأمن" إلى منطقة عالية

السبسي يغادر المستشفى والناطقة باسم الرئاسة تتعهد بنشر تفاصيل التقرير الطبي

السبسي يغادر المستشفى والناطقة باسم الرئاسة تتعهد بنشر تفاصيل التقرير الطبي

الأردن يتجه لمنع حيازة الأسلحة بإيعاز من الملك

الأردن يتجه لمنع حيازة الأسلحة بإيعاز من الملك