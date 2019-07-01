التربية تصدر تنويهاً مهماً للمعلمين المتقدمين للعمل في دولة الكويت

وذكرت أن التخصصات المتاحة ضمن هذه الوظائف، تشمل اللغتين الإنجليزية والفرنسية والكيمياء والأحياء والجيولوجيا للذكور فقط، والرياضيات والفيزياء للذكور والإناث، والتربية البدنية للإناث فقط.



وأشارت الوزارة إلى أنه يشترط بالمتقدم/ة للعمل ضمن هذه الوظائف أن يكون خريجاً من جامعة معترف بها في دولة الكويت، وألا يقل التقدير العام للمؤهل الجامعي عن جيد، وأن يكون لدى المتقدم/ة خبرة في مجال التعليم لا تقل عن سنتين لحاملي المؤهلات التربوية، ولا تقل عن ثلاث سنوات لحاملي المؤهلات غير التربوية ويستثنى من ذلك حملة مؤهلات التربية البدنية.



ولفتت إلى أنه يستثنى من شرط الخبرة الفئات الآتية: حملة شهادة الدكتوراة والحاصلين على تقدير لا يقل عن جيد جداً، وحملة شهادة الماجستير والحاصلين على تقدير لا يقل عن ممتاز.



وأضافت التربية، أنه ومن شروط التقدم لهذه الوظائف أيضاً؛ ألا يزيد عمر المتقدم عن (45) عاماً، باستثناء المتقدمات للعمل بوظيفة معلمة تربية بدنية ( أن لا يزيد عمر المتقدمة عن 32 عاماً)، وأن يحمل المتقدم/ة الجنسية الفلسطينية، وأن يكون مزاولاً لمهنة التعليم لنفس التخصص الذي يرغب بالتقدم له حتى تاريخ تقديم الطلب.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم، تمديد فترة المقابلات للمعلمين من كافة المديريات، الراغبين بالعمل في دولة الكويت، حتى يوم غد الثلاثاء 2.7.2019 على أن يتم التواجد في تمام الساعة التاسعة صباحاً في مدرسة الحسين بن علي الثانوية للبنين، بمديرية تربية الخليل- شارع عين سارة.وشددت التربية في بيان عبر صفحتها الرسمية، على ضرورة إحضار الوثائق الآتية: السيرة الذاتية مطبوعة باللغة العربية، وموضحاً فيها أرقام الهواتف والعنوان وثلاث صور عنها، إضافةً لثماني صور شخصية، وجواز السفر الأصلي (ساري المفعول لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات) وأربع صور عنه، وشهادة الميلاد الأصلية وثلاث صور عنها، والشهادات الجامعية الأصلية باللغة العربية موضحاً فيها التقدير اللفظي؛ على أن لا يقل عن جيد وثلاث صور عنها، وكشف علامات الجامعة الأصلي، وشهادة الدبلوم التربوي أو الماجستير الأصلية (إن وجد)، وشهادات الخبرة الأصلية وثلاث صور عنها، علماً أن كل الأوراق المطلوبة يجب أن تكون باللغة العربية.