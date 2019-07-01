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رئيس الوزراء العراقي يأمر بضم وحدات الحشد الشعبي إلى القوات المسلحة العراقية

رئيس الوزراء العراقي يأمر بضم وحدات الحشد الشعبي إلى القوات المسلحة العراقية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، أمرا ديوانيا بانضمام مقاتلي الحشد الشعبي إلى القوات المسلحة العراقية.

وقرر رئيس الوزراء، في نص الأمر، الذي قال إنه تم إصداره "بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور"، أن "تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة".

وينص الأمر على أن "يسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص"، وعلى أن "تعمل هذه القوات بإمرة القائد العام للقوات المسلحة"، أي رئيس الوزراء، "وفق قانونها المشرع من مجلس النواب والضوابط والتعليمات الصادرة بموجبه".

وأوضح أن المسؤول عنها يكون "رئيس هيئة الحشد الشعبي الذي يعينه القائد العام للقوات المسلحة، وترتبط به جميع تشكيلات الحشد الشعبي".

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