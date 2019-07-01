مواجهات عقب اقتحام خيمة عزاء الشهيد عبيد بالعيساوية

الاحتلال الإسرائيلي، وانطلق الموكب، من منزل عائلتة إلى مسجد الأربعين الكبير في البلدة، وسط هتافات تندد بجرائم الاحتلال.



وكانت عائلة عبيد تسلمت جثمان نجلها بعد رفضهم شروط سلطات الاحتلال التي كانت تقضي بدفنه ليلاً بمقبرة المجاهدين بشارع صلاح الدين، وبمشاركة 50 من أقاربه ودفع 25 ألف شيكل لضمان تنفيذ الشروط، وبعد رفض العائلة لهذه الشروط وإصرارها تم دفن الشهيد في مسقط رأسه العيساوية.



واستشهد الشاب عبيد (20 عامًا)، الخميس الماضي، بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال، في مواجهات اندلعت إثر اعتداء سلطات الاحتلال، على وقفة احتجاجية في العيساوية.



رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات عنيفة، مساء اليوم الاثنين، عقب اقتحام قوات الاحتلال، خيمة عزاء الشهيد محمد عبيد، في حي عبيد ببلدة العيساوية بالقدس المحتلة.وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وحاصرت بيت عزاء الشهيد عبيد، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت بكثافة.واعتدت قوات الاحتلال على الشبان بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بكدمات وجروح، كما اعتقلت شابين من أمام بيت العزاء، بعد الاعتداء عليهما بالضرب.وشُيع جثمان الشهيد محمد سمير عبيد، بعدما سلمته سلطات