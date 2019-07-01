العسيلي: تخصيص تجمع جمرورة الصناعي ودعم جنين الصناعية رافعة لتوسيع القاعدة الإنتاجية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، اليوم الاثنين، أن قرار مجلس الوزراء، اعتبار جمرورة "منطقة صناعية خاصة" في محافظة الخليل، ودعم منطقة جنين الصناعية، يشكل رافعة حقيقية في توسيع القاعدة الصناعية والاستثمارية لهذا التجمع الصناعي، وتعظيم القدرة الإنتاجية للمصانع العاملة فيه، علاوة على تعظيم فرص إنجاز مشروع جنين الصناعية، بأسرع وقت ممكن.



ويقع تجمع جمروة الصناعي غرب مدينة الخليل بالقرب من بلدة ترقوميا، وتقدر حجم الاستثمارات فيه بمئات الملايين من الدولارات، ويعمل فيه خمسون مصنعاً تشغل ما يقارب 2500 عامل في الصناعات البلاستيكية والمفروشات والنايلون والورقيات والأسمنت والحديد وغيرها.



وأشار العسيلي إلى الأهمية الكبيرة لقرار موافقة مجلس الوزراء على مشروع البنية التحتية (onsite infrastructure) في مدينة جنين الصناعية، وهو من شأنه تسريع وتيرة إنجاز هذا المشروع الذي سيبدأ العمل في تنفيذ أعمال البنية التحتية الداخلية فيه الشهر المقبل.



وأضاف العسيلي، أن ملف المناطق الصناعية، يشهد نقلة نوعية في إعادة تأهيل وتطوير المناطق الصناعية الحالية، والعمل على إنشاء مناطق صناعية أخرى في تخصصات مختلفة، مبيناً أن مشاورات وحوارات مكثفة، تجرى مع عدد من الدول لدعم إنشاء مناطق صناعية، تسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية.