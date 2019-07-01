دولي

مقتل 23 شخصا وفقدان 300 جراء هجوم مسلح على قرية وسط مالي

مقتل 23 شخصا وفقدان 300 جراء هجوم مسلح على قرية وسط مالي
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول محلي أنباء عن مقتل 23 شخصا على الأقل وفقدان 300 آخرين، نتيجة هجوم شنه مسلحون على قرية لرعاة المواشي من شعب الفولاني وسط مالي.

وبحسب سانكاري، فإن المسلحين الذين لم يجدوا أحدا في بيدي، أحرقوا القرية واعتدوا على المواشي.وقال هارونا سانكاري، رئيس بلدية مدينة وينكورو الواقعة بالقرب من قرية بيدي المستهدفة، إن المسلحين ينتمون إلى قومية الدوغون المعتمدة على الصيد، وإنهم أغاروا، مساء أمس الأحد، على قرية ساران (التابعة للفولاني)، قبل أن يهاجموا قرية بيدي، حيث كان أهاليها قد غادروا منازلهم فارين من عنف المهاجمين.

وأكد مسؤولون آخرون وقوع الهجوم، لكنهم لم يذكروا عدد الضحايا، فيما لم يصدر أي تعليق على الحادث عن السلطات المركزية أو الجيش.

وشهد النزاع المزمن بين شعبي الفولاني والدوغون، المتنافسين على الأراضي والموارد، تصعيدا ملحوظا في العام الجاري، حيث قامت جماعات يعتقد أنها للدوغون بقتل أكثر من 150 من الشعب الفولاني وسط البلاد في شهر مارس الماضي، فيما خلفت هجمات على قرى تابعة للدوغون، في يونيو، أكثر من 40 قتيلا.

ومن العوامل الإضافية التي تغذي حالة عدم الاستقرار، وجود مسلحين "جهاديين" يستخدمون مناطق وسط وشمال مالي كقواعد لشن هجماتهم عبر الساحل الإفريقي.

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