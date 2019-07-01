افتتاح معرض الكتاب الأول في نقابة المحامين





كما أشاد عدد من الحضور بدور نقابة المحامين وريادتها في إطلاق هذه المبادرة، كونها اختفت من الشارع الفلسطينية وأصبحت نادرة وقليلة.





وأشارت مسؤولة المكتب الفني في نقابة المحامين الأستاذة شيرين المصري، أن هذه المبادرة، جاءت لمساعدة المحامين للوصول إلى آخر المنشورات القانونية، ونشر ثقافة القراءة، واقتناء الكتب بين الجيل القادم، وأكدت أنه تم الانتهاء من خطة عمل المكتب الفني، والتي نسعى فيها لزيادة الوعي القانوني لشريحة المحامين وتنشيط البحوث القانونية.



بدوره، قال عليان: إنهم على استعداد لتزويد النقابة بكافة الكتب والمنشورات المتعلقة بقرارات المحكام والكتب المتعلقة الاتفاقيات الدولية، والتعاون لتطوير عمل المكتب الفني في نقابة المحامين.