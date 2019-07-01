شؤون فلسطينية

افتتاح معرض الكتاب الأول في نقابة المحامين

افتتاح معرض الكتاب الأول في نقابة المحامين
رام الله - دنيا الوطن
افتتح نقيب المحامين الفلسطينيين، المحامي جواد عبيدات، صباح اليوم، معرض الكتاب الأول في نقابة المحامين الفلسطينيين بمشاركة قاضي قضاة فلسطين، د. محمود الهباش، ورئيس المحكمة الدستورية، المستشار محمد الحج قاسم، وعدد من أعضاء المحكمة الدستورية، ورئيس المكتب الفني في مجلس القضاء الأعلى المستشار ممدوح عليان، ورئيس اتحاد الناشرين الأستاذ سامح دنديس، ونقيب المحاسبين الاستاذ عبد الله عابده وممثلين عن كافة النقابات المهنية ومؤسسات أخرى وعدد من المحاميات والمحامين.

ورحب عبيدات في كلمته بالحضور، وأكد على أهمية نشر ثقافة القراءة واقتناء الكتب نظرا لاندثارها مع التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات وعزوف الناس عن اقتناء الكتب، مشيراً إلى إحصائيات تؤكد حالة الركود الثقافي، التي تعاني منها المجتمعات العربية مقارنة بالمجتمعات الغربية.

وأكد على أن نقابة المحامين ستستمر في نشر هذه الثقافة، وأشار الى أن هذا المعرض هو بمثابة اطلاق الشرارة الأولى للبدء الفعلي بالعمل على نشر ثقافة اقتناء الكتب وتشجيع القراءة، موضحاً أن هذا المعرض يندرج ضمن خطة عمل المكتب الفني في نقابة المحامين الذي يتضمن أيضا اطلاق أضخم مكتبة قانونية لتكون محط أنظار جميع الباحثين والأكاديميين والمحامين، والتي سيتم إطلاقها بأقرب وقت ممكن. 

وفي كلمته عبر الهباش عن تقديره لهذه الخطوة التي بادرت فيها نقابة المحامين، معتبراً أنها خطوة في الطريق الصحيح نظرا لندرة المكتبات في الوقت الحاضر واختفاء ثقافة القراءة واقتناء الكتب.

وفي كلمته، قال قاسم: إنهم في المحكمة الدستورية على استعداد تام لتزويد نقابة المحامين بكافة الكتب المتعلقة بالمحكمة الدستورية، كما أكد على استعدادهم لتقديم محاضرات بخصوص المحكمة الدستورية وإجراءاتها. 

بدوره، قال عليان: إنهم على استعداد لتزويد النقابة بكافة الكتب والمنشورات المتعلقة بقرارات المحكام والكتب المتعلقة الاتفاقيات الدولية، والتعاون لتطوير عمل المكتب الفني في نقابة المحامين. 

كما أشاد عدد من الحضور بدور نقابة المحامين وريادتها في إطلاق هذه المبادرة، كونها اختفت من الشارع الفلسطينية وأصبحت نادرة وقليلة.

وأشارت مسؤولة المكتب الفني في نقابة المحامين الأستاذة شيرين المصري، أن هذه المبادرة، جاءت لمساعدة المحامين للوصول إلى آخر المنشورات القانونية، ونشر ثقافة القراءة، واقتناء الكتب بين الجيل القادم، وأكدت أنه تم الانتهاء من خطة عمل المكتب الفني، والتي نسعى فيها لزيادة الوعي القانوني لشريحة المحامين وتنشيط البحوث القانونية.








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