إيران تُهدد: سندمر إسرائيل خلال نصف ساعة فقط

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رام الله - دنيا الوطن

هددت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مساء اليوم الاثنين، بتدمير إسرائيل خلال نصف ساعة، في حال أقدمت الولايات المتحدة على مهاجمتها.



ونقل موقع (واللا) الإسرائيلي، عن مسؤول إيراني رفيع المستوى قوله: "في حال أقدمت أمريكا على مهاجمتنا، سنقوم بتدمير إسرائيل خلال نصف ساعة فقط".



وتسود المنطقة، حالة من التوتر، منذ خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني، وما تبعه من عقوبات اتخذتها واشنطن ضد طهران.