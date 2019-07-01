دولي

شاهد: وزير خارجية الاحتلال يوجه كلمة مصوّرة من أمام مسجد الشيخ زايد بالإمارات

شاهد: وزير خارجية الاحتلال يوجه كلمة مصوّرة من أمام مسجد الشيخ زايد بالإمارات
رام الله - دنيا الوطن
نشر وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، كلمة مصورة من أمام مسجد الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في زيارة تطبيعية على مستوى كبير، وتأتي مباشرة بعد مؤتمر البحرين.

وقال كاتس في الفيديو بأنه عقد اجتماعًا مع مسؤولين كبار في الإمارات، ناقش فيه الجوانب الإقليمية والعلاقات بين البلدين، والحاجة إلى التعامل مع التهديدات الإيرانية.

وبحسب كاتس، فقد تمت مناقشة الأنشطة المشتركة بين الإمارات و"إسرائيل" لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات، مثل التكنولوجيا المتقدمة والطاقة والزراعة والمياه. 

وفي ذات السياق، قدم الوزير كاتس للجانب الإماراتي مبادرة لإقامة صلة اقتصادية واستراتيجية بين المملكة العربية السعودية ودول الخليج عبر الأردن من خلال مدّ شبكة السكك الحديدية.

وفي كلمته المصورة من أمام مسجد الشيخ زايد قال كاتس: "أنا متحمس للوقوف هنا في أبو ظبي لتمثيل مصالح دولة إسرائيل تجاه دول الخليج العربي. هذه زيادة ملحوظة في العلاقة بين إسرائيل ودول المنطقة.

وتابع سأواصل العمل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتعزيز سياسة التطبيع بالقوة التي نقودها، بناءً على قدرات إسرائيل، في مجالات الأمن والمخابرات وفي المجالات المدنية المختلفة، أرى أن هذه إحدى أهم التحديات الرئيسية في منصبي كوزير للخارجية، وأعتزم مواصلة قيادة هذه السياسة في المستقبل أيضاً".
 
 

أخبار ذات صلة

العملة الملكية الكندية تحتفي بالرموز التذكارية لمقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور

العملة الملكية الكندية تحتفي بالرموز التذكارية لمقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور

مقتل 23 شخصا وفقدان 300 جراء هجوم مسلح على قرية وسط مالي

مقتل 23 شخصا وفقدان 300 جراء هجوم مسلح على قرية وسط مالي

نتنياهو: إيران تكذب ولن نسمح لها بإنتاج أسلحة نووية

نتنياهو: إيران تكذب ولن نسمح لها بإنتاج أسلحة نووية

إيران تُهدد: سندمر إسرائيل خلال نصف ساعة فقط

إيران تُهدد: سندمر إسرائيل خلال نصف ساعة فقط

ظريف يعترف: الاتفاق النووي أطلق يد إيران

ظريف يعترف: الاتفاق النووي أطلق يد إيران

وكالة الطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم تجاوز الحد الأقصى المسموح به

وكالة الطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم تجاوز الحد الأقصى المسموح به

فيديو:هبوط اضطراري لطائرة ألمانية في &#34;إسرائيل&#34; بعد انفجار أحد اطاراتها في الجو

فيديو:هبوط اضطراري لطائرة ألمانية في "إسرائيل" بعد انفجار أحد اطاراتها في الجو

هنأه نتنياهو.. تعيين عربي رئيساً لأكبر بنوك إسرائيل

هنأه نتنياهو.. تعيين عربي رئيساً لأكبر بنوك إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

شؤون فلسطينية

حريق يلتهم 30 شجرة زيتون شرق جنين

حريق يلتهم 30 شجرة زيتون شرق جنين

العسيلي: تخصيص تجمع جمرورة الصناعي ودعم جنين الصناعية رافعة لتوسيع القاعدة الإنتاجية

العسيلي: تخصيص تجمع جمرورة الصناعي ودعم جنين الصناعية رافعة لتوسيع القاعدة الإنتاجية

الوزيران قطامي والعطاري يتفقان على تعزيز التعاون بين الصناديق العربية ووزارة الزراعة

الوزيران قطامي والعطاري يتفقان على تعزيز التعاون بين الصناديق العربية ووزارة الزراعة

افتتاح معرض الكتاب الأول في نقابة المحامين

افتتاح معرض الكتاب الأول في نقابة المحامين

الرويضي يبحث مع رئيس بعثة الصليب الأحمر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

الرويضي يبحث مع رئيس بعثة الصليب الأحمر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

بريطانيا تعرب عن قلقها بشأن الأوضاع الراهنة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية

بريطانيا تعرب عن قلقها بشأن الأوضاع الراهنة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية

الصحة توحد البروتوكولات الوطنية للحضانات

الصحة توحد البروتوكولات الوطنية للحضانات

غنيم يبحث مع مسؤولين هولنديين برنامج إصلاح قطاع المياه

غنيم يبحث مع مسؤولين هولنديين برنامج إصلاح قطاع المياه

منوعات

وفاة الفنان &#34;عزت أبو عوف&#34; عن عمر يناهز 71 سنة

وفاة الفنان "عزت أبو عوف" عن عمر يناهز 71 سنة

اختفاءُ تيم حسن يُثيرُ حيرة متابعيه.. ووفاء الكيلاني تنفي تعرّضهما لحادث

اختفاءُ تيم حسن يُثيرُ حيرة متابعيه.. ووفاء الكيلاني تنفي تعرّضهما لحادث

نجوم الوطن العربي ينعون مايسترو الفن عزت أبو عوف بكلمات مؤثرة

نجوم الوطن العربي ينعون مايسترو الفن عزت أبو عوف بكلمات مؤثرة

زين عبيد نجم The voice kids خسر 30 كيلوغراماً.. كيف أصبح؟

زين عبيد نجم The voice kids خسر 30 كيلوغراماً.. كيف أصبح؟

اليسا تتعرض لموجة من السخرية.. وفرح يوسف تتدخل

اليسا تتعرض لموجة من السخرية.. وفرح يوسف تتدخل

تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة عزت أبو عوف.. وحقيقة وصيته بحرق أفلامه

تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة عزت أبو عوف.. وحقيقة وصيته بحرق أفلامه

&#34;لقب الأم المثالية بلبس عريان&#34;.. القصة الكاملة لتكريم رحاب الجمل

"لقب الأم المثالية بلبس عريان".. القصة الكاملة لتكريم رحاب الجمل

بعد نفي رغبتها في الزواج منه.. نوال الزغبي مع وائل كفوري

بعد نفي رغبتها في الزواج منه.. نوال الزغبي مع وائل كفوري

هل طُردت سما المصري من &#34;ستاد القاهرة&#34; بسبب ملابسها؟

هل طُردت سما المصري من "ستاد القاهرة" بسبب ملابسها؟

شقيقة الإعلامية ريهام سعيد تصدم جمهورها بشأن تطورات حالتها الصحية

شقيقة الإعلامية ريهام سعيد تصدم جمهورها بشأن تطورات حالتها الصحية

عربي

رئيس الوزراء العراقي يأمر بضم وحدات الحشد الشعبي إلى القوات المسلحة العراقية

رئيس الوزراء العراقي يأمر بضم وحدات الحشد الشعبي إلى القوات المسلحة العراقية

السلطات اللبنانية تتعهد بـ&#34;إعادة الأمن&#34; إلى منطقة عالية

السلطات اللبنانية تتعهد بـ"إعادة الأمن" إلى منطقة عالية

السبسي يغادر المستشفى قريبا والناطقة باسم الرئاسة تتعهد بنشر تفاصيل التقرير الطبي

السبسي يغادر المستشفى قريبا والناطقة باسم الرئاسة تتعهد بنشر تفاصيل التقرير الطبي

الأردن يتجه لمنع حيازة الأسلحة بإيعاز من الملك

الأردن يتجه لمنع حيازة الأسلحة بإيعاز من الملك