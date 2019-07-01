شاهد: وزير خارجية الاحتلال يوجه كلمة مصوّرة من أمام مسجد الشيخ زايد بالإمارات









وفي كلمته المصورة من أمام مسجد الشيخ زايد قال كاتس: "أنا متحمس للوقوف هنا في أبو ظبي لتمثيل مصالح دولة إسرائيل تجاه دول الخليج العربي. هذه زيادة ملحوظة في العلاقة بين إسرائيل ودول المنطقة.





وتابع سأواصل العمل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتعزيز سياسة التطبيع بالقوة التي نقودها، بناءً على قدرات إسرائيل، في مجالات الأمن والمخابرات وفي المجالات المدنية المختلفة، أرى أن هذه إحدى أهم التحديات الرئيسية في منصبي كوزير للخارجية، وأعتزم مواصلة قيادة هذه السياسة في المستقبل أيضاً".

وفي ذات السياق، قدم الوزير كاتس للجانب الإماراتي مبادرة لإقامة صلة اقتصادية واستراتيجية بين المملكة العربية السعودية ودول الخليج عبر الأردن من خلال مدّ شبكة السكك الحديدية.وفي كلمته المصورة من أمام مسجد الشيخ زايد قال كاتس: "أنا متحمس للوقوف هنا في أبو ظبي لتمثيل مصالح دولة إسرائيل تجاه دول الخليج العربي. هذه زيادة ملحوظة في العلاقة بين إسرائيل ودول المنطقة.

رام الله - دنيا الوطننشر وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، كلمة مصورة من أمام مسجد الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في زيارة تطبيعية على مستوى كبير، وتأتي مباشرة بعد مؤتمر البحرين.وقال كاتس في الفيديو بأنه عقد اجتماعًا مع مسؤولين كبار في الإمارات، ناقش فيه الجوانب الإقليمية والعلاقات بين البلدين، والحاجة إلى التعامل مع التهديدات الإيرانية.وبحسب كاتس، فقد تمت مناقشة الأنشطة المشتركة بين الإمارات و"إسرائيل" لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات، مثل التكنولوجيا المتقدمة والطاقة والزراعة والمياه.