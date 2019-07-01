الصحة توحد البروتوكولات الوطنية للحضانات

صورة ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن دكتور أحمد شتات مدير دائرة الأطباء بالادارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة توحيد البروتوكولات الوطنية للحضانات بالتعاون مع مؤسسة جذور و شبكة حضانات قطاع غزة GNN, مشيرا الى أنه تم مراجعة البروتوكولات الطبية الموحدة للحضانات في جميع المحافظات الجنوبية و الشمالية و القدس ,وبحضور استشارى حديثى الولادة د.أمير العطاونة.



وأوضح شتات أنه تم مراجعة هذه البروتوكولات و تجهيزها منذ بداية العام و أخذ مستويات الحضانات المختلفة و القدرة على التعامل مع الحالات تبعا للعمر الحملى ،الى أن يتم الانتهاء من هذه البرتوكولات و طباعتها في بداية يوليو من العام الحالى . و أضاف:”سيتم توزيع هذه البروتوكولات على أقسام الحضانات داخل المستشفيات و متابعة تطبيها و دراسة خطط التدريب عليها و العمل بها حتى ديسمبر العام الحالى ,و لاستدراك أى تعديل منها و طباعة النسخة النهائية في سبتمبر (2020).