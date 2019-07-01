شؤون فلسطينية

غنيم يبحث مع مسؤولين هولنديين برنامج إصلاح قطاع المياه

غنيم يبحث مع مسؤولين هولنديين برنامج إصلاح قطاع المياه
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم مع ممثل مملكة هولندا لدى دولة فلسطين كيسي فان بار، والخبير في حوكمة المياه  إدوين فان سومرين، ومدير فرع فلسطين في اتحاد البلديات الهولندية ناصر الشيخ علي، لبحث برنامج إصلاح قطاع المياه الذي تقوده سلطة المياه.

وتطرق اللقاء الذي عقد في مقر سلطة المياه بمدينة رام الله، اليوم الاثنين، لبحث إطار دعم تصميم برنامج تطوير مزودي الخدمات، من خلال تحديد وتطوير الأدوات التي ستساهم في التنفيذ الناجح لإنشاء مرافق مياه إقليمية، حيث أبدت الممثلية الهولندية استعدادها لتقديم الدعم لتحديد الإطار اللازم لتصميم البرنامج الوطني لتحسين عمل مزودي خدمة المياه.

وأكد غنيم أن العمل جار على تنفيذ البرامج والخطط المناطة ببرنامج اصلاح قطاع المياه، مشيرا لأهمية وضع الآليات اللازمة في ظل الظروف والمتغيرات التي نشهدها لرفع كفاءة مزودي الخدمات وتحسينها.

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