شؤون فلسطينية

الأزهر يدين افتتاح نفق أسفل بلدة سلوان

الأزهر يدين افتتاح نفق أسفل بلدة سلوان
رام الله - دنيا الوطن
أدان الأزهر الشريف محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتغيير هوية القدس والحرم القدسي الشريف، والتي كان آخرها افتتاح ما سماه نفق "طريق الحجاج".

وأعرب الأزهر في بيان له اليوم الاثنين، عن رفضه  لهذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي ومبادئ الأديان، وما توافقت عليه الأمم والمواثيق الدولية.

ودعا كافة الدول لتحمل مسؤولياتها تجاه حقوق مسلمي ومسيحيي العالم وتجاه القضية الفلسطينية، والتصدي بقرارات حاسمة لوقف عبث دولة الاحتلال واستخفافها المتكرر بحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وجدد الأزهر تأكيده على موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ورفضه القاطع لأية إجراءات من شأنها التعدي بأي شكل من الأشكال على حقوق هذا الشعب في استعادة أرضه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

ودعا المسلمين والمسيحيين وعقلاء العالم إلى التعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها مفتاح السلام في الشرق الأوسط، مشددا على أن استمرار انتهاكات الاحتلال لن تزيد الموقف في المنطقة والعالم إلا اشتعالًا.

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