عربي

الجبير: ولي العهد أبلغ قمة الـ20 بضرورة مواجهة إيران

الجبير: ولي العهد أبلغ قمة الـ20 بضرورة مواجهة إيران
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
رام الله - دنيا الوطن
كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أبلغ القادة الذين التقاهم في قمة العشرين أن المملكة لا تسعى ولا تريد حرباً مع إيران.

وقال الجبير إن ولي العهد شدد على ضرورة عدم السماح باستمرار السياسة العدوانية الإيرانية، كما أكد على ضرورة اتخاذ موقف دولي لوقف ممارسات طهران، وفق "العربية".

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان كان التقى السبت، الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على هامش قمة العشرين، حيث بحثا السلوك العدائي الإيراني المتصاعد.

وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض أن ترمب ومحمد بن سلمان التزما بالحفاظ على استقرار النفط مع استمرار سلوك إيران. كما ناقشا دور المملكة في ضمان استقرار الشرق الأوسط.

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