وفد من صندوق التشغيل ينظم جولة عمل في نابلس ويلتقى المحافظ ونائبه

صندوق التشغيل

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رام الله - دنيا الوطن

نظم وفد من الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال برئاسة المدير التنفيذي مهدي حمدان، اليوم الاثنين، زيارة عمل لمحافظة نابلس التقى خلالها بعدد من المسؤولين وعلى رأسهم المحافظ ابراهيم رمضان ونائبه الأستاذة عنان الأتيرة، بالإضافة الى مدير عام غرفة نابلس عصام أبو زيد ومدير عام مديرية نابلس.



واتفق حمدان والمحافظ رمضان على تعزيز التعاون والشراكة بين الصندوق والمحافظة لتقديم الخدمات ضمن برامج الصندوق المستقبلية التي سيتم الإعلان قريباً والتي تستهدف الفئات المهمشة والقطاعات الواعدة.



كما تم التطرق اللقاء الى سبل تشجيع الشباب للاستفادة من برامج الصندوق الحالية واهمها برنامج "مشروعك" المنفذ بالشراكة مع بنك فلسطين ووزارتي العمل والمالية.



واستعرض حمدان خلال اللقاء الذي جرى في مقر المحافظة مشاريع الصندوق التشغيلية والتنموية التي ينفذها في المحافظات الشمالية والجنوبية، إضافة الى المشاريع المقرر البدء بتنفيذها خلال المرحلة القريبة القادمة.



وأكد حمدان ان الصندوق حقق قفزة نوعية وكمية في طبيعة المشاريع التي ينفذها لصالح الخريجين والعاطلين عن العمل وخصوصاً المشاريع التنموية التي حققت نجاحات كبيرة على صعيد توفير فرص عمل دائمة.



وأشار إلى أن الصندوق يعمل وفق اجندات السياسات الحكومية وبتوجيهات معالي رئيس مجلس الإدارة وزير العمل الدكتور نصري أبو جيش.



بدوره ابدى المحافظ رمضان استعداده لتعميق التعاون مع الصندوق بما يخدم شريحة الشباب التي تعاني من ارتفاع نسبة البطالة في صفوفها.



وأكد رمضان على أهمية دور الصندوق في التخفيف من حدة البطالة ورفع مستوى التنمية.



من جانبها، شددت الاتيرة على ضرورة توسيع دائرة مشاريع الصندوق الخاصة بالتنمية لمواجهة ازمة ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب والخريجين، مؤكدة أن ما يقوم به الصندوق في هذا الجانب يعكس دوره الريادي والوطني.



كما بحث حمدان مع مدير عام غرفة تجارة نابلس عصام أبو زيد تعزيز التعاون وفتح افاق عمل جديدة بين الصندوق والغرفة التجارية.



وأبدى حمدان ارتياحه للعمل مع الغرف التجارية بشكل عام معرباً عن تطلعه لتعزيز وتعميق هذا التعاون خلال المرحلة القادمة.



وتخلل الجولة زيارة الى مديرية العمل، ولقاء المدير خلدون مصلح الذي اطلع الوفد على عمل المديرية والتنسيق بينها وبين الصندوق في مجال التشغيل والتدريب.



ورافق حمدان خلال الزيارة كل من مدير خدمات الاعمال نبال عواد ومنسق خدمات الاعمال في الشمال فاطمة بوزية، بالإضافة الى منسقة مجلس التشغيل في نابلس، ومدير التشغيل إشراق مصلح.