الضابطة الجمركية تضبط كمية من السولار المهرب وغير القانوني بـ"رام الله"





واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.





رام الله - دنيا الوطنأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الضابطة، أنجهاز الضابطة الجمركية في محافظة رام الله والبيرة، ضبط اليوم الإثنين، كمية من السولار المهرب وغير القانوني.وأوضح البيان، أن عملية الضبط جاءت خلال قيام الجهاز بأعمال الدورية الاعتيادية في المحافظة داخل مركبة، حيث تم ضبط الكمية والتحفظ عليها، كونها مهربة وغير قانونية ونظراً لما تلحقه من ضرر وخسائر جسيمة على المركبات والآليات وممتلكات المواطنين وعلى السلامة العامة.