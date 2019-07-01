شؤون فلسطينية

هآرتس: إسرائيل تتوقع إنهيار "السلطة الفلسطينية" في 2020

هآرتس: إسرائيل تتوقع إنهيار "السلطة الفلسطينية" في 2020
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
توقعت مصادر أمنية إسرائيلية اليوم الاثنين بأن السلطة الفلسطينية في رام الله ستبدأ بفقدان السيطرة على مناطق الضفة الغربية والدخول في مرحلة الانهيار في بداية عام 2020.

وقالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، وفق "عكا للشؤون الإسرائيلية"، إن المصادر الأمنية قالت إن التحركات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية، إلى جانب خرق التوازن بين خصائصها اليهودية والديمقراطية، يمكن أن تخرب على السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وتضر بعلاقات إسرائيل مع الدول العربية.

ووفقا لهم، فإن الخطوات، بما في ذلك قانون التنظيم (الخاص بالمستوطنات) وقرار خصم نصف مليار شيكل من أموال السلطة الفلسطينية ، يمكن أن تؤدي إلى احتجاج مدني يؤدي إلى اشتباكات عنيفة تقودها حماس وعناصر المعارضة.

وأضافوا أنه إذا استمرت إسرائيل في إلحاق الضرر بالأموال الفلسطينية، فستبدأ السلطة الفلسطينية في بداية عام 2020 بفقدان سيطرتها على المناطق.

وأضافت الصحيفة أنه في منتدى عُقد مؤخراً بين كبار المسئولين السياسيين والأمنيين، أُثير احتمال أن يؤدي انحراف السياسة الديمقراطية لإسرائيل نحو خصائص دينية راديكالية، إلى الضرر بمكانتها في الدول العربية المعتدلة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين.

أخبار ذات صلة

الصحة توحد البروتوكولات الوطنية للحضانات

الصحة توحد البروتوكولات الوطنية للحضانات

غنيم يبحث مع مسؤولين هولنديين برنامج إصلاح قطاع المياه

غنيم يبحث مع مسؤولين هولنديين برنامج إصلاح قطاع المياه

الحكومة تقرر دعم مستشفيات القدس وتشكيل فريق قانوني مالي لمتابعة قرصنة الأموال

الحكومة تقرر دعم مستشفيات القدس وتشكيل فريق قانوني مالي لمتابعة قرصنة الأموال

هذه فحوى رسالة عريقات إلى أمين عام الجامعة العربية

هذه فحوى رسالة عريقات إلى أمين عام الجامعة العربية

الأزهر يدين افتتاح نفق أسفل بلدة سلوان

الأزهر يدين افتتاح نفق أسفل بلدة سلوان

وفد من صندوق التشغيل ينظم جولة عمل في نابلس ويلتقى المحافظ ونائبه

وفد من صندوق التشغيل ينظم جولة عمل في نابلس ويلتقى المحافظ ونائبه

الضابطة الجمركية تضبط كمية من السولار المهرب وغير القانوني بـ&#34;رام الله&#34;

الضابطة الجمركية تضبط كمية من السولار المهرب وغير القانوني بـ"رام الله"

مركبة عسكرية اسرائيلية تدهس شابا وفتى جنوب قباطية وتعتقلهما

مركبة عسكرية اسرائيلية تدهس شابا وفتى جنوب قباطية وتعتقلهما

التعليقات

الدنيا حكايات

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

شؤون فلسطينية

الصحة توحد البروتوكولات الوطنية للحضانات

الصحة توحد البروتوكولات الوطنية للحضانات

غنيم يبحث مع مسؤولين هولنديين برنامج إصلاح قطاع المياه

غنيم يبحث مع مسؤولين هولنديين برنامج إصلاح قطاع المياه

الأزهر يدين افتتاح نفق أسفل بلدة سلوان

الأزهر يدين افتتاح نفق أسفل بلدة سلوان

وفد من صندوق التشغيل ينظم جولة عمل في نابلس ويلتقى المحافظ ونائبه

وفد من صندوق التشغيل ينظم جولة عمل في نابلس ويلتقى المحافظ ونائبه

الضابطة الجمركية تضبط كمية من السولار المهرب وغير القانوني بـ&#34;رام الله&#34;

الضابطة الجمركية تضبط كمية من السولار المهرب وغير القانوني بـ"رام الله"

مركبة عسكرية اسرائيلية تدهس شابا وفتى جنوب قباطية وتعتقلهما

مركبة عسكرية اسرائيلية تدهس شابا وفتى جنوب قباطية وتعتقلهما

حماس: القصف الإسرائيلي على سوريا &#34;عدوان سافر&#34;

حماس: القصف الإسرائيلي على سوريا "عدوان سافر"

شرطة الخليل تقبض على شخص نصب على مواطنين وبنوك بـ4.5 مليون شيكل

شرطة الخليل تقبض على شخص نصب على مواطنين وبنوك بـ4.5 مليون شيكل

منوعات

وفاة الفنان &#34;عزت أبو عوف&#34; عن عمر يناهز 71 سنة

وفاة الفنان "عزت أبو عوف" عن عمر يناهز 71 سنة

اختفاءُ تيم حسن يُثيرُ حيرة متابعيه.. ووفاء الكيلاني تنفي تعرّضهما لحادث

اختفاءُ تيم حسن يُثيرُ حيرة متابعيه.. ووفاء الكيلاني تنفي تعرّضهما لحادث

نجوم الوطن العربي ينعون مايسترو الفن عزت أبو عوف بكلمات مؤثرة

نجوم الوطن العربي ينعون مايسترو الفن عزت أبو عوف بكلمات مؤثرة

زين عبيد نجم The voice kids خسر 30 كيلوغراماً.. كيف أصبح؟

زين عبيد نجم The voice kids خسر 30 كيلوغراماً.. كيف أصبح؟

اليسا تتعرض لموجة من السخرية.. وفرح يوسف تتدخل

اليسا تتعرض لموجة من السخرية.. وفرح يوسف تتدخل

تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة عزت أبو عوف.. وحقيقة وصيته بحرق أفلامه

تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة عزت أبو عوف.. وحقيقة وصيته بحرق أفلامه

&#34;لقب الأم المثالية بلبس عريان&#34;.. القصة الكاملة لتكريم رحاب الجمل

"لقب الأم المثالية بلبس عريان".. القصة الكاملة لتكريم رحاب الجمل

بعد نفي رغبتها في الزواج منه.. نوال الزغبي مع وائل كفوري

بعد نفي رغبتها في الزواج منه.. نوال الزغبي مع وائل كفوري

هل طُردت سما المصري من &#34;ستاد القاهرة&#34; بسبب ملابسها؟

هل طُردت سما المصري من "ستاد القاهرة" بسبب ملابسها؟

شقيقة الإعلامية ريهام سعيد تصدم جمهورها بشأن تطورات حالتها الصحية

شقيقة الإعلامية ريهام سعيد تصدم جمهورها بشأن تطورات حالتها الصحية

عربي

الجبير: ولي العهد أبلغ قمة الـ20 بضرورة مواجهة إيران

الجبير: ولي العهد أبلغ قمة الـ20 بضرورة مواجهة إيران

كانت متجهة للسعودية.. التحالف يسقط طائرة حوثية مسيّرة بالأجواء اليمنية

كانت متجهة للسعودية.. التحالف يسقط طائرة حوثية مسيّرة بالأجواء اليمنية

بعد وصفه الفلسطينيين بـ&#34;الشحاذين&#34;.. دعاة مصريون يطالبون بمحاكمة إعلامي سعودي

بعد وصفه الفلسطينيين بـ"الشحاذين".. دعاة مصريون يطالبون بمحاكمة إعلامي سعودي

بن سلمان يلتقي ناجية من قنبلة هيروشيما الذرية

بن سلمان يلتقي ناجية من قنبلة هيروشيما الذرية