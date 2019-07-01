مركبة عسكرية اسرائيلية تدهس شابا وفتى جنوب قباطية وتعتقلهما

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رام الله - دنيا الوطن

دهست مركبة عسكرية اسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، فتى وشاب من بلدة قباطية جنوب جنين قبل أن يعتقلهما جنود الاحتلال.



وأفادت مصادر بالبلدة وفق "الوكالة الفلسطينية الرسمية" بأن جيبا عسكريا اسرائيليا دهس الفتى احمد مازن سباعنة (16 عاما)، والشاب محمد عمار سباعنة (18 عاما) على مدخل بلدة قباطية الجنوبي، ثم اعتقلهما.