كانت متجهة للسعودية.. التحالف يسقط طائرة حوثية مسيّرة بالأجواء اليمنية

العقيد الركن تركي المالكي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، اعتراضها طائرة من دون طيار "مسيّرة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية؛ المدعومة من إيران، من صنعاء باتجاه السعودية.



وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت في تمام الساعة 09:07 من صباح اليوم (الاثنين)، من اعتراض وإسقاط طائرة من دون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية، المدعومة من إيران، من صنعاء باتجاه المملكة، وتم تدميرها بالأجواء اليمنية، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".



وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات من دون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها، مؤكداً استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.