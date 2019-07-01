فلسطين تطالب السلطات الكازاخية بتشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة المعتدين على العمال العرب



بداية الأحداث



الأحداث بدأت صباح السبت بعد أن قام عمال غاضبون وسكان محليون بالاعتداء على مهندسين عرب، بعد نشر شاب لبنان يدعى إيلي داوود صورة على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها وبيده جهاز لا سلكي وخلفه فتاة كازاخستانية، وبدأ لاقط الإرسال الخاص بالجهاز في الصورة يغطّي فم الفتاة وراءه الأمر الذي اعتبره الكازخستانيون "إيحاء جنسيا".



وبعد الحادثة بساعات نشر الشاب اللبناني، المسبب للحادثة مقطع فيديو اعتذر فيه من الشعب الكازاخي، وأوضح أنه لم يكن في نيته الإساءة لزميلته في العمل.



وخرج في فيديو مصور يقول فيه "أعتذر من أصدقائي ومن الأهالي في كازاخستان، البلد الذي أعمل فيه منذ نحو عامين، ولي الشرف أن أعمل في هذا البلد وأعيش فيه".





رام الله - دنيا الوطنالتقى سفير دولة فلسطين لدى كازاخيستان منتصر أبو زيد، اليوم الاثنين، بحاكم مدينة أتراو الكازاخستانية نوجايف نورلان ، بتكليف من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي.وطالب ابو زيد السلطات الكازاخستانية بتوفير الحماية والأمن والأمان للمهندسين والموظفين الفلسطينيين والعرب العاملين في منطقة تنكيز من اية اعتداءات، وبتشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة ومحاكمة الخارجين عن القانون الذين اعتدوا بشكل وحشي عليهم.ومن جانبه، استجاب حاكم أتراو لكافة الطلبات، وأبدى الحاكم نوجايف نورلان تجاوبا عاليا .وأكد السفير أبو زيد حرص القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس على العلاقات التاريخية بين الشعبين الكازاخستاني والفلسطيني، وتثمينها عاليا دعم كازاخستان ومساندتها للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية.واشارت الوزارة الى أن عدد العاملين الفلسطينيين في الموقع الذي حدث به الاعتداء 165 عاملا ومهندسا.