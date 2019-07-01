حماس: القصف الإسرائيلي على سوريا "عدوان سافر"

وطال القصف الإسرائيلي مواقع في جرود بلدتي قارة وفليطة في القلمون الغربي، ومركز البحوث العلمية في قرية أم حارتين بريف حمص الغربي، ومطارًا عسكريًا بريف حمص الجنوبي.







رام الله - دنيا الوطندانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الإثنين، العدوان الإسرائيلي على سوريا، والذي وصفته بـ "السافر".ونددت حماس في بيان لها بـتعمد الاحتلال الإسرائيلي قتل أبناء الشعب السوري بدم بارد.وقالت إن "هذا العدوان الإجرامي على سوريا وشعبها الشقيق تأكيد أن إسرائيل هو الخطر الأكبر ليس على الشعب الفلسطيني فحسب، بل على المنطقة برمتها".وأشارت إلى أن الأزمة الداخلية التي تمر بها المنطقة ومؤتمر البحرين المشؤوم شجعت الكيان على جرائمه وانتهاكاته بحق شعوب المنطقة وأراضيها ومقدراتها.وأوضحت حماس أن حملات التطبيع المتواصلة مع الاحتلال الإسرائيلي شكلت له غطاءً رسميًا في عدوانه.وكانت وكالة "سانا" السورية الرسمية، قد أفادت، بأن 4 مدنيون استشهدوا؛ بينهم طفل، وأصيب 21 آخرون، جراء عدوان إسرائيلي استهدف ريف دمشق؛ منتصف الليلة.