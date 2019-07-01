فيديو: انطلاق موكب تشييع جثمان الشهيد "محمد عبيد" في العيسوية

رام الله - دنيا الوطن

انطلق مساء اليوم الإثنين، موكب تشييع جثمان الشهيد محمد سمير عبيد من بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة، وذلك بعد تسليم قوات الإحتلال لجثمانه.

واستشهد الشاب عبيد (20 عامًا)، الخميس الماضي بعد إصابته برصاص الاحتلال، في مواجهات اندلعت إثر قمع الاحتلال لوقفة احتجاجية في العيسوية.وكان أهالي البلدة قد نظّموا وقفةً احتجاجية مساء اليوم، الخميس، استنكارًا لسياسة العنف والعقاب الجماعيّ الّتي ينتهجها الاحتلال بحقّهم، وضد الاقتحامات اليومية لجيش وشرطة الاحتلال، وللتنديد بإخطارات هدم وإخلاء لأراضي المواطنين في البلدة العيسوية لإقامة حديقة "تلمودية".‎واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية، في حي عبيد بالبلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي، وبشكل مكثف، ما أدى لإصابة شابين على الأقل، أحدهما استشهد لاحقا (عبيد)، وفق شهود عيان.جاء ذلك بعد أن أطلقت قوّات الاحتلال النّار على حافلةٍ كانت تقل أطفالًا ونساء في البلدة، ليلة أمس الأربعاء، بحسب مصادر فلسطينية.