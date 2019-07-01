دولي

فيديو:هبوط اضطراري لطائرة ألمانية في "إسرائيل" بعد انفجار أحد اطاراتها في الجو

فيديو:هبوط اضطراري لطائرة ألمانية في "إسرائيل" بعد انفجار أحد اطاراتها في الجو
الطائرة الالمانية
رام الله - دنيا الوطن
هبطت طائرة ألمانية بشكل اضطراري ، منذ قليل، في مطار "بن غوريون" في إسرائيل بسلام، حيث كانت تقل 152 راكباً وطاقم الطائرة من ألمانيا إلى إسرائيل. 

وقالت هيئة المطارات الإسرائيلية إن طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية رافقت الطائرة التي أقلعت من ألمانيا وتنوي الهبوط مع وجود عطل في الإطارات.

 

ونشرت "ريشت كان" أن المدير العام لـ "نجمة داود الحمراء" "إيلي بن": هناك استنفار غير مسبوق في مطار بن غوريون استعدادا لهبوط الطائرة، الاستنفار من المستوى الثالث وبالنسبة لنا هذا المستوى يعتبر استنفار لحادث تحطم ونحن نستعد مع فرق خاصة ومحطات الإسعافات الأولية والعناية المركزة المتنقلة والكثير من المسعفين وسيارات الإسعاف.

وكانت أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن أن سلاح الجو الإسرائيلي أرسل طائرات مقاتلة لتشخيص حالة طائرة أقلعت من ألمانيا إلى "إسرائيل" ومن المتوقع أن تهبط اضطراريا في مطار بن غوريون، من المتوقع أن تهبط الطائرة التي تقل 152 راكبا وطاقم الطائرة خلال حوالي نصف ساعة.

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