شرطة الخليل تقبض على شخص نصب على مواطنين وبنوك بـ4.5 مليون شيكل







رام الله - دنيا الوطنقبضت شرطة محافظة الخليل اليوم الاثنين على شخص تمكن من النصب والاحتيال على عدد من البنوك و شركة تجارية وستة مواطنين بمبلغ يقدر بـ (4.5) مليون شيكل .وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بان فرع الشرطة القضائية بشرطة المحافظة تمكنت من رصد تحركات هذا الشخص وهو مطلوب منذ عدة اشهر لصدور مذكرات قضائية وشكاوي تقدم بها مواطنون وشركات وفرعي بنوك في الخليل وقدرت قيمتها باربعة ملايين ونصف المليون شيكل وتمكنت القوة من القبض عليه.وأضاف ارزيقات بانه تم توقيفه لحين استكمال الاجراءات القضائية.