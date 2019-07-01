وزير إسرائيلي يطالب بإعادة إحتلال قطاع غزة وتحمل مسؤوليته

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير النقل والمواصلات الإسرائيلية بتسلئيل سموتريش رئيس "اتحاد أحزاب اليمين" اليوم الإثنين: "يجب أن نعود إلى قطاع غزة ونتحمل المسؤولية هناك".



وأضاف سموتريش خلال جلسة مناقشة لدعم سكان غلاف قطاع غزة وفق القناة السابعة الإسرائيلية: "عندما طردت من منزلي في غوش قطيف، صفق الناس في المقاهي في تل أبيب، وأولئك الذين يريدون السلام والهدوء والأمن يجب عليهم أن يسيطروا على القطاع".



وتابع: "لا توجد طريقة أخرى سوى أن نكون على الأرض، علينا العودة إلى قطاع غزة وتحمل المسؤولية والعودة إلى غوش قطيف وتعزيز المستوطنات في الضفة".