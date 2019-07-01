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شؤون فلسطينية

ما قصة السفينة التي صادرتها البحرية الإسرائيلية قبل أعوام وأعادتها اليوم لغزة؟

ما قصة السفينة التي صادرتها البحرية الإسرائيلية قبل أعوام وأعادتها اليوم لغزة؟
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إعادة سفينة للصيد، تابعة لأحد الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك عبر معبر (كرم أبو كرم أبو سالم التجاري) جنوب قطاع غزة.

وفي التفاصيل، أكد زكريا بكر، مسؤول لجان الصيادين في اتحاد العمل الزراعي، في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن السفينة تعود للصياد عبد المعطي الهبيل، لافتاً إلى أن بحرية الاحتلال الإسرائيلي، أغرقت السفينة في شهر كانون الثاني/ يناير عام 2015، على بعد ثلاثة أميال غرب مدينة غزة.

وقال بكر: "إن الصيادين بطرقتهم، انتشلوا السفينة من أعماق البحر، وتمت إعادتها للميناء، وصيانتها من جديد، حتى تكون جاهزة للعمل".

وبين بكر، أن بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صادرت السفينة منذ عام 2016، ولكن مالكها عبد المعطي الهبيل، تمكن من استعادتها، من خلل رفع قضية عن طريق مؤسسات حقوقية.

وأشار مسؤول لجان الصيادين في اتحاد العمل الزراعي، إلى أن الحديث حول الإفراج عن السفينة، جاء نتيجة اتفاق وقف إطلاق النار، غير صحيح، وإنما تم انتزاع الحق عبر جهد متواصل لمؤسسات حقوق الإنسان، مؤكداً في الوقت ذاته أن السفينة بطريق عودتها إلى ميناء غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، نتيجة للأضرار الفادحة التي لحقت بها، ولا يمكن إرجاعها عن طريق البحر. 


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