غنام: سنتخذ كافة التدابير لتشديد الرقابة على المسابح والمتنزهات العامة

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت محافظ رام الله والبيرة، د. ليلى غنام، أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتشديد الرقابة على المسابح والمتنزهات في المحافظة، والوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال المواطنين خلال موسم الصيف، والتأكد من توفر كافة شروط، ومواصفات السلامة العامة التي تضمن سلامة أبنائنا.



ودعت خلال اجتماع المجلس التنفيذي الدوري، الذي عقد في مقر المحافظة اليوم الاثنين، بحضور أعضاء المجلس من مختلف المديريات والبلديات، إلى تضافر جهود جميع المؤسسات، والتعاون مع لجنة السلامة العامة في المحافظة لضمان التأكد من سلامة جميع المسابح، والتزامها بالقوانين التي تنظم عمل هذا القطاع.



وشددت غنام، على ضرورة التنسيق والتكامل بين جميع المؤسسات في المحافظة من أجل معالجة جميع القضايا التي تهم المواطن، وتساهم في ترسيخ ثقافة القانون، داعية الأهالي أيضاً للوقوف عند مسؤولياتهم، ومتابعة أبنائهم خلال زيارتهم للمتنزهات والمسابح.



وهنأت غنام قيادة الشرطة وأفرادها ومنتسبيها بمناسبة عيدهم، مشيدةً بالجهد الذي تبذله الشرطة وجهاز الدفاع المدني في المحافظة على أرواح وممتلكات المواطنين رغم الإمكانيات المحدودوة في ظل الأوضاع الصعبة في الساحة الفلسطينية،



كما ناقش المجلس التنفيذي عدة قضايا، أهمها: زيادة الرقابة على السلامة العامة في المطاعم، ومراقبة الأسواق وضبطها، بالإضافة إلى ظاهرة اصطفاف الشاحنات على جوانب الطرق، وإطلاق النار المتكرر في المناسبات، كما تم عرض ومناقشة النتائج النهائية للتقرير التشخيصي، ونتائج المرحلة الأولى من خطة اعداد أطر التنمية المكانية الاستراتيجية لمحافظة رام الله والبيرة، التي تعمل عليها المحافظة بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي ووبرنامج الأمم المتحدة (UN HABITA).