الإحصاء: انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3% بالضفة و0.3% بغزة





أما في قطاع غزة فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 358 دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2019، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1% مقارنة مع الربع الرابع 2018.

رام الله - دنيا الوطنقال جهاز الإحصاء الفلسطيني التقديرات الأولية، تشير بالأسعار الثابتة إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين* بنسبة 2.5% خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة مع الربع الرابع 2018 بالأسعار الثابتة، (تراجعت معظم الانشطة الاقتصادية وكان التراجع الأهم في أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، التعدين والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء، تجارة الجملة والتجزئة واصلاح المركبات والدراجات النارية، الإنشاءات).وتابع الجهاز في المقابل ظهر ارتفاعاً في الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الأول من عام 2019 بنسبة 3.8% بالمقارنة مع الربع المناظر 2018 والتي تستثني أثر الموسمية، علماً أن سنة الأساس 2015. حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام 2019 بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية* 2,800 مليون دولار أمريكي، وفي قطاع غزة 705 مليون دولار أمريكي.انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجماليوبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين* بالأسعار الثابتة 755 دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2019 مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3% بالمقارنة مع الربع الرابع 2018، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بالأسعار الثابتة 1,048 دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 3.4% مقارنة مع الربع الرابع 201 .