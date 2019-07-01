شؤون فلسطينية

الإحصاء: انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3% بالضفة و0.3% بغزة

الإحصاء: انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3% بالضفة و0.3% بغزة
رام الله - دنيا الوطن
قال جهاز الإحصاء الفلسطيني التقديرات الأولية، تشير بالأسعار الثابتة إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين* بنسبة 2.5% خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة مع الربع الرابع 2018 بالأسعار الثابتة، (تراجعت معظم الانشطة الاقتصادية وكان التراجع الأهم في أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، التعدين والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء، تجارة الجملة والتجزئة واصلاح المركبات والدراجات النارية، الإنشاءات).  

وتابع الجهاز في المقابل ظهر ارتفاعاً في الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الأول من عام 2019 بنسبة 3.8% بالمقارنة مع الربع المناظر 2018 والتي تستثني أثر الموسمية، علماً أن سنة الأساس 2015.  حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام 2019 بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية* 2,800 مليون دولار أمريكي، وفي قطاع غزة 705 مليون دولار أمريكي.

انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين* بالأسعار الثابتة 755 دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2019 مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3% بالمقارنة مع الربع الرابع 2018، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بالأسعار الثابتة 1,048 دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 3.4% مقارنة مع الربع الرابع 201 .

أما في قطاع غزة فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 358 دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2019، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1% مقارنة مع الربع الرابع 2018.

أخبار ذات صلة

الحكم المحلي تُصدر تعميماً للهيئات المحلية لمتابعة إجراءات السلامة بالمرافق السياحية

الحكم المحلي تُصدر تعميماً للهيئات المحلية لمتابعة إجراءات السلامة بالمرافق السياحية

الاحتلال يخطر بوقف البناء في ثلاثة منازل ومنشأة صناعية شمال جنين

الاحتلال يخطر بوقف البناء في ثلاثة منازل ومنشأة صناعية شمال جنين

تعيين لؤي الحواش مديراً عاماً للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

تعيين لؤي الحواش مديراً عاماً للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

وزير العدل: الحكومة عازمة على إنجاز التشريعات الخاصة بمناهضة التعذيب

وزير العدل: الحكومة عازمة على إنجاز التشريعات الخاصة بمناهضة التعذيب

حماس: العدوان على سوريا يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي الخطر الأكبر على المنطقة

حماس: العدوان على سوريا يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي الخطر الأكبر على المنطقة

المجلس الوطني: افتتاح نفق استيطاني أسفل سلوان جريمة أميركية إسرائيلية بحق القدس

المجلس الوطني: افتتاح نفق استيطاني أسفل سلوان جريمة أميركية إسرائيلية بحق القدس

ثمانية أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري

ثمانية أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري

32 قتيلًا بحوادث سير في غزة منذ بداية العام

32 قتيلًا بحوادث سير في غزة منذ بداية العام

التعليقات

الدنيا حكايات

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

شؤون فلسطينية

الإحصاء: انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3% بالضفة و0.3% بغزة

الإحصاء: انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3% بالضفة و0.3% بغزة

الحكم المحلي تُصدر تعميماً للهيئات المحلية لمتابعة إجراءات السلامة بالمرافق السياحية

الحكم المحلي تُصدر تعميماً للهيئات المحلية لمتابعة إجراءات السلامة بالمرافق السياحية

الاحتلال يخطر بوقف البناء في ثلاثة منازل ومنشأة صناعية شمال جنين

الاحتلال يخطر بوقف البناء في ثلاثة منازل ومنشأة صناعية شمال جنين

تعيين لؤي الحواش مديراً عاماً للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

تعيين لؤي الحواش مديراً عاماً للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

وزير العدل: الحكومة عازمة على إنجاز التشريعات الخاصة بمناهضة التعذيب

وزير العدل: الحكومة عازمة على إنجاز التشريعات الخاصة بمناهضة التعذيب

حماس: العدوان على سوريا يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي الخطر الأكبر على المنطقة

حماس: العدوان على سوريا يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي الخطر الأكبر على المنطقة

المجلس الوطني: افتتاح نفق استيطاني أسفل سلوان جريمة أميركية إسرائيلية بحق القدس

المجلس الوطني: افتتاح نفق استيطاني أسفل سلوان جريمة أميركية إسرائيلية بحق القدس

ثمانية أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري

ثمانية أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري

منوعات

وفاة الفنان &#34;عزت أبو عوف&#34; عن عمر يناهز 71 سنة

وفاة الفنان "عزت أبو عوف" عن عمر يناهز 71 سنة

اختفاءُ تيم حسن يُثيرُ حيرة متابعيه.. ووفاء الكيلاني تنفي تعرّضهما لحادث

اختفاءُ تيم حسن يُثيرُ حيرة متابعيه.. ووفاء الكيلاني تنفي تعرّضهما لحادث

نجوم الوطن العربي ينعون مايسترو الفن عزت أبو عوف بكلمات مؤثرة

نجوم الوطن العربي ينعون مايسترو الفن عزت أبو عوف بكلمات مؤثرة

زين عبيد نجم The voice kids خسر 30 كيلوغراماً.. كيف أصبح؟

زين عبيد نجم The voice kids خسر 30 كيلوغراماً.. كيف أصبح؟

اليسا تتعرض لموجة من السخرية.. وفرح يوسف تتدخل

اليسا تتعرض لموجة من السخرية.. وفرح يوسف تتدخل

تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة عزت أبو عوف.. وحقيقة وصيته بحرق أفلامه

تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة عزت أبو عوف.. وحقيقة وصيته بحرق أفلامه

&#34;لقب الأم المثالية بلبس عريان&#34;.. القصة الكاملة لتكريم رحاب الجمل

"لقب الأم المثالية بلبس عريان".. القصة الكاملة لتكريم رحاب الجمل

بعد نفي رغبتها في الزواج منه.. نوال الزغبي مع وائل كفوري

بعد نفي رغبتها في الزواج منه.. نوال الزغبي مع وائل كفوري

هل طُردت سما المصري من &#34;ستاد القاهرة&#34; بسبب ملابسها؟

هل طُردت سما المصري من "ستاد القاهرة" بسبب ملابسها؟

شقيقة الإعلامية ريهام سعيد تصدم جمهورها بشأن تطورات حالتها الصحية

شقيقة الإعلامية ريهام سعيد تصدم جمهورها بشأن تطورات حالتها الصحية

عربي

بن سلمان يلتقي ناجية من قنبلة هيروشيما الذرية

بن سلمان يلتقي ناجية من قنبلة هيروشيما الذرية

واشنطن تُغلق سفارة بلادها بتونس لأسباب أمنية

واشنطن تُغلق سفارة بلادها بتونس لأسباب أمنية

مشروع قانون أردني لمنع حيازة الأسلحة الأوتوماتيكية

مشروع قانون أردني لمنع حيازة الأسلحة الأوتوماتيكية

حزب الله يسحب جزءاً كبيراً من قواته في دمشق سراً

حزب الله يسحب جزءاً كبيراً من قواته في دمشق سراً