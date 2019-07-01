الاحتلال يخطر بوقف البناء في ثلاثة منازل ومنشأة صناعية شمال جنين

جنود الاحتلال - أرشيف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بوقف البناء في ثلاثة منازل ومنشأة صناعية في بلدة الجلمة، شمال جنين



وقال رئيس مجلس قروي الجلمة، محمد أبو فرحة: إن قوات الاحتلال، أخطرت بوقف البناء في ثلاثة منازل، ومنشأة صناعية قيد الإنشاء تقع شرق الجلمة، بحجة البناء دون ترخيص، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضاف: أن المنازل الثلاثة والمنشأة الصناعية، تعود لكل من أحمد محمود أبو فرحة، وناصر أحمد أبو فرحة، ومحمد أحمد أبو فرحة، ومحمود زكريا حمدان.