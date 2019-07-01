الاحتلال يخطر بوقف البناء في ثلاثة منازل ومنشأة صناعية شمال جنين
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بوقف البناء في ثلاثة منازل ومنشأة صناعية في بلدة الجلمة، شمال جنين
وقال رئيس مجلس قروي الجلمة، محمد أبو فرحة: إن قوات الاحتلال، أخطرت بوقف البناء في ثلاثة منازل، ومنشأة صناعية قيد الإنشاء تقع شرق الجلمة، بحجة البناء دون ترخيص، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف: أن المنازل الثلاثة والمنشأة الصناعية، تعود لكل من أحمد محمود أبو فرحة، وناصر أحمد أبو فرحة، ومحمد أحمد أبو فرحة، ومحمود زكريا حمدان.
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بوقف البناء في ثلاثة منازل ومنشأة صناعية في بلدة الجلمة، شمال جنين
وقال رئيس مجلس قروي الجلمة، محمد أبو فرحة: إن قوات الاحتلال، أخطرت بوقف البناء في ثلاثة منازل، ومنشأة صناعية قيد الإنشاء تقع شرق الجلمة، بحجة البناء دون ترخيص، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف: أن المنازل الثلاثة والمنشأة الصناعية، تعود لكل من أحمد محمود أبو فرحة، وناصر أحمد أبو فرحة، ومحمد أحمد أبو فرحة، ومحمود زكريا حمدان.
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