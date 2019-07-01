حماس: العدوان على سوريا يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي الخطر الأكبر على المنطقة
رام الله - دنيا الوطن
دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، العدوان الإسرائيلي على سوريا، وتعمده قتل أبناء الشعب السوري بدم بارد.
وقالت الحركة في تصريح لها: "إن هذا العدوان الإجرامي على سوريا وشعبها الشقيق، تأكيد أن الاحتلال الإسرائيلي هو الخطر الأكبر، ليس على الشعب الفلسطيني فحسب، بل على المنطقة برمتها.
وأضافت: "إن الأزمة الداخلية التي تمر بها المنطقة، وحملات التطبيع المتواصلة مع العدو الإسرائيلي، و(مؤتمر البحرين) المشؤوم، شجعت هذا الكيان على جرائمه وانتهاكاته بحق شعوب المنطقة وأراضيها ومقدراتها، وشكلت له غطاءً رسميًا".
دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، العدوان الإسرائيلي على سوريا، وتعمده قتل أبناء الشعب السوري بدم بارد.
وقالت الحركة في تصريح لها: "إن هذا العدوان الإجرامي على سوريا وشعبها الشقيق، تأكيد أن الاحتلال الإسرائيلي هو الخطر الأكبر، ليس على الشعب الفلسطيني فحسب، بل على المنطقة برمتها.
وأضافت: "إن الأزمة الداخلية التي تمر بها المنطقة، وحملات التطبيع المتواصلة مع العدو الإسرائيلي، و(مؤتمر البحرين) المشؤوم، شجعت هذا الكيان على جرائمه وانتهاكاته بحق شعوب المنطقة وأراضيها ومقدراتها، وشكلت له غطاءً رسميًا".
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