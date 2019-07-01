حماس: العدوان على سوريا يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي الخطر الأكبر على المنطقة

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رام الله - دنيا الوطن

دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، العدوان الإسرائيلي على سوريا، وتعمده قتل أبناء الشعب السوري بدم بارد.



وقالت الحركة في تصريح لها: "إن هذا العدوان الإجرامي على سوريا وشعبها الشقيق، تأكيد أن الاحتلال الإسرائيلي هو الخطر الأكبر، ليس على الشعب الفلسطيني فحسب، بل على المنطقة برمتها.



وأضافت: "إن الأزمة الداخلية التي تمر بها المنطقة، وحملات التطبيع المتواصلة مع العدو الإسرائيلي، و(مؤتمر البحرين) المشؤوم، شجعت هذا الكيان على جرائمه وانتهاكاته بحق شعوب المنطقة وأراضيها ومقدراتها، وشكلت له غطاءً رسميًا".