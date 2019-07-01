شؤون فلسطينية

المجلس الوطني: افتتاح نفق استيطاني أسفل سلوان جريمة أميركية إسرائيلية بحق القدس

المجلس الوطني: افتتاح نفق استيطاني أسفل سلوان جريمة أميركية إسرائيلية بحق القدس
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بمشاركة فريق المستوطنين فريدمان وغرنبيلات بافتتاح نفق استيطاني تهويدي جديد أسفل حي سلوان جنوب المسجد الأقصى، والممتد إلى حائط البراق، جريمة جديدة، تشارك فيها إدارة ترامب.

وأكد المجلس الوطني في بيان صدر عنه اليوم الاثنين، أن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بمشاركة أميركية رسمية بالعدوان على معالم مدينة القدس التاريخية والتراثية والدينية، يعتبر تحدياً صريحاً للأمتين العربية والإسلامية واستفزازاً وقحاً لمشاعر العرب والمسلمين، وكشفاً جلياً عن مدى الاستخفاف والاستهتار الأميركي الإسرائيلي بكافة قرارات الأمم المتحدة ومنظمة (يونسكو)، وقرارات القمم العربية والإسلامية.

وطالب الحكومات العربية والإسلامية وبرلماناتها، بالوقوف عند مسؤولياتها القومية والدينية، وترجمة الأقوال إلى أفعال، تنقذ القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية من خطر التهويد والضياع.

ودعا المجلس الوطني منظمة (يونسكو) والأمين العام للأمم المتحدة، إلى الكف عن السكوت على السلوك الأميركي والإسرائيلي، الذي ينتهك بشكل صارخ كافة القرارات الدولية بشأن مدينة القدس، وتراثها الحضاري والإنساني، محذراً من انفجار حرب دينية في المنطقة، بوجه خزعبلات التيار الديني الأميركي الإسرائيلي، الذي بنى سياساته وإجراءاته على ادعاءات وخرافات دينية، تكذبها حقائق التاريخ والجغرافيا، التي يجهلها ترامب وفريقه المتصهين.

أخبار ذات صلة

الإحصاء: انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3% بالضفة و0.3% بغزة

الإحصاء: انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3% بالضفة و0.3% بغزة

الحكم المحلي تُصدر تعميماً للهيئات المحلية لمتابعة إجراءات السلامة بالمرافق السياحية

الحكم المحلي تُصدر تعميماً للهيئات المحلية لمتابعة إجراءات السلامة بالمرافق السياحية

الاحتلال يخطر بوقف البناء في ثلاثة منازل ومنشأة صناعية شمال جنين

الاحتلال يخطر بوقف البناء في ثلاثة منازل ومنشأة صناعية شمال جنين

تعيين لؤي الحواش مديراً عاماً للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

تعيين لؤي الحواش مديراً عاماً للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

وزير العدل: الحكومة عازمة على إنجاز التشريعات الخاصة بمناهضة التعذيب

وزير العدل: الحكومة عازمة على إنجاز التشريعات الخاصة بمناهضة التعذيب

حماس: العدوان على سوريا يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي الخطر الأكبر على المنطقة

حماس: العدوان على سوريا يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي الخطر الأكبر على المنطقة

ثمانية أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري

ثمانية أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري

32 قتيلًا بحوادث سير في غزة منذ بداية العام

32 قتيلًا بحوادث سير في غزة منذ بداية العام

التعليقات

الدنيا حكايات

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

شؤون فلسطينية

الإحصاء: انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3% بالضفة و0.3% بغزة

الإحصاء: انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3% بالضفة و0.3% بغزة

الحكم المحلي تُصدر تعميماً للهيئات المحلية لمتابعة إجراءات السلامة بالمرافق السياحية

الحكم المحلي تُصدر تعميماً للهيئات المحلية لمتابعة إجراءات السلامة بالمرافق السياحية

الاحتلال يخطر بوقف البناء في ثلاثة منازل ومنشأة صناعية شمال جنين

الاحتلال يخطر بوقف البناء في ثلاثة منازل ومنشأة صناعية شمال جنين

تعيين لؤي الحواش مديراً عاماً للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

تعيين لؤي الحواش مديراً عاماً للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

وزير العدل: الحكومة عازمة على إنجاز التشريعات الخاصة بمناهضة التعذيب

وزير العدل: الحكومة عازمة على إنجاز التشريعات الخاصة بمناهضة التعذيب

حماس: العدوان على سوريا يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي الخطر الأكبر على المنطقة

حماس: العدوان على سوريا يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي الخطر الأكبر على المنطقة

المجلس الوطني: افتتاح نفق استيطاني أسفل سلوان جريمة أميركية إسرائيلية بحق القدس

المجلس الوطني: افتتاح نفق استيطاني أسفل سلوان جريمة أميركية إسرائيلية بحق القدس

ثمانية أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري

ثمانية أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري

منوعات

وفاة الفنان &#34;عزت أبو عوف&#34; عن عمر يناهز 71 سنة

وفاة الفنان "عزت أبو عوف" عن عمر يناهز 71 سنة

اختفاءُ تيم حسن يُثيرُ حيرة متابعيه.. ووفاء الكيلاني تنفي تعرّضهما لحادث

اختفاءُ تيم حسن يُثيرُ حيرة متابعيه.. ووفاء الكيلاني تنفي تعرّضهما لحادث

نجوم الوطن العربي ينعون مايسترو الفن عزت أبو عوف بكلمات مؤثرة

نجوم الوطن العربي ينعون مايسترو الفن عزت أبو عوف بكلمات مؤثرة

زين عبيد نجم The voice kids خسر 30 كيلوغراماً.. كيف أصبح؟

زين عبيد نجم The voice kids خسر 30 كيلوغراماً.. كيف أصبح؟

اليسا تتعرض لموجة من السخرية.. وفرح يوسف تتدخل

اليسا تتعرض لموجة من السخرية.. وفرح يوسف تتدخل

تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة عزت أبو عوف.. وحقيقة وصيته بحرق أفلامه

تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة عزت أبو عوف.. وحقيقة وصيته بحرق أفلامه

&#34;لقب الأم المثالية بلبس عريان&#34;.. القصة الكاملة لتكريم رحاب الجمل

"لقب الأم المثالية بلبس عريان".. القصة الكاملة لتكريم رحاب الجمل

بعد نفي رغبتها في الزواج منه.. نوال الزغبي مع وائل كفوري

بعد نفي رغبتها في الزواج منه.. نوال الزغبي مع وائل كفوري

هل طُردت سما المصري من &#34;ستاد القاهرة&#34; بسبب ملابسها؟

هل طُردت سما المصري من "ستاد القاهرة" بسبب ملابسها؟

شقيقة الإعلامية ريهام سعيد تصدم جمهورها بشأن تطورات حالتها الصحية

شقيقة الإعلامية ريهام سعيد تصدم جمهورها بشأن تطورات حالتها الصحية

عربي

بن سلمان يلتقي ناجية من قنبلة هيروشيما الذرية

بن سلمان يلتقي ناجية من قنبلة هيروشيما الذرية

واشنطن تُغلق سفارة بلادها بتونس لأسباب أمنية

واشنطن تُغلق سفارة بلادها بتونس لأسباب أمنية

مشروع قانون أردني لمنع حيازة الأسلحة الأوتوماتيكية

مشروع قانون أردني لمنع حيازة الأسلحة الأوتوماتيكية

حزب الله يسحب جزءاً كبيراً من قواته في دمشق سراً

حزب الله يسحب جزءاً كبيراً من قواته في دمشق سراً