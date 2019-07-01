شؤون فلسطينية

ثمانية أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري

ثمانية أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين: إن ثمانية أسرى في معتقلات الاحتلال، يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضاً لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسيرين إحسان عثمان، وجعفر عز الدين.

وبينت الهيئة، إن الأسير إحسان عثمان (21 عاماً) من بلدة بيت عور التحتا في محافظة رام الله، والأسير جعفر عز الدين (48 عاماً) من محافظة جنين، يواصلان إضرابهما عن الطعام منذ (16) يوماً.

كما أوضحت، أن خمسة أسرى من محافظة الخليل يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ ثمانية أيام، رفضاً لاعتقالهم الإداري، وهم: الشقيقان محمود الفسفوس (29 عاماً)، وكايد (30 عاماً)، علاوة على ثلاثة أسرى آخرين وهم: غضنفر ابو عطوان (26 عاماً)، وعبد العزيز سويطي (30 عاماً)، وسائد النمورة (27 عاماً)، إضافة للأسير سائد زهران (31 عاماً).

وأشارت الهيئة إلى أن جميع الأسرى المضربين، يقبعون في سجن (عوفر)، عدا الأسير جعفر عز الدين، الذي يقبع في عزل معتقل (مجدو)، ويتعرضون للتفتيشات اليومية والاقتحامات المتكررة ليلاً بالكلاب البوليسية للتنغيص عليهم.

كما لفتت، إلى أن الأسرى المضربين، يعانون من تفاقم في أوضاعهم الصحية، وبدت عليهم علامات الهزل والضعف العام وصعوبة في الحركة والمشي وإصفرار الوجه، كما يعانون من الدوخة وأوجاع بالرأس والمفاصل.

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