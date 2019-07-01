هنأه نتنياهو.. تعيين عربي رئيساً لأكبر بنوك إسرائيل

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (غلوبوس) الإسرائيلية: إن بنك لئومي الإسرائيلي، اختار المواطن العربي، سامر حاج يحيى، ابن مدينة الطيبة الواقعة داخل الخط الأخضر، رئيساً جديداً له.





وحسب الصحيفة، فإن ذلك يعني أن الحاج يحيى، أصبح أول عربي، يترأس إدارة أكبر المصارف في إسرائيل، حيث عين خلفاً لدافيد بردت، الذي سيتنحى من منصب إدارة المصرف الإسرائيلي.





ولقي تعيين حاج يحيى في المنصب، مباركة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي هنأ الدكتور على منصبه الجديد، قائلاً: "أُهنئ الدكتور سامي الحاج يحيى على تعينيه رئيساً لبنك لئومي (البنك الوطني الإسرائيلي وهو أكبر بنك في البلاد) وأمتنى له النجاح والتوفيق التام في منصبه".





وحاج يحيى (50 عاماً) هو محام ومراقب حسابات، وعمل محاضراً في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في جامعة هارفارد، وفي الجامعة العبرية، وفي المركز متعدد التخصصات في هرتسيليا، وكان عضواً بارزاً في هيئة الاستثمار الأمريكية، كما شغل منصب رئيس لجنة التدقيق في مستشفى (هداسا) في القدس.كما كان عضواً في الهيئة العامة لمجلس التعليم العالي، ومديراً خارجياً في مجموعة شتراوس للأغذية، وهو العربي الأول الذي كان عضواً في مجلس إدارة أحد أكبر البنوك في إسرائيل، وهو "بنك لئومي".