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بعد وصفه الفلسطينيين بـ"الشحاذين".. دعاة مصريون يطالبون بمحاكمة إعلامي سعودي

بعد وصفه الفلسطينيين بـ"الشحاذين".. دعاة مصريون يطالبون بمحاكمة إعلامي سعودي
الإعلامي السعودي فهد الشمري
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (القدس العربي)، إن موجة غضب عارمة، سادت بين دعاة مصر وجماهيرها على مختلف ألوانهم بسبب تصريحات الإعلامي السعودي فهد الشمري، والذي وصف في مقطع فيديو له، المسجدالأقصى بالمعبد اليهودي.

وهاجم الشمري، وفق الفيديو، الفلسطينيين ووصفهم بالشحاذين وبلا شرف، مضيفاً: "الصلاة في مسجد بأوغندا، أشرف من الصلاة بالقدس ومن أهلها".

وأكد الداعية الأزهري أحمد طه، أن فضل المسجد الأقصى ثابت بنصوص الكتاب والسنة، ومن من فضائله أن المولى عز وجل أسرى بخاتم الأنبياء من المسجد الحرام إليه، وأنه صلى بجميع الأنبياء إمامًا.

واستشهد طه بما ورد في تفسير ابن كثير إذ قال:- رحمه الله-: "يمجّد- تعالى- نفسه، ويعظم شأنه لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه، فلا إله غيره، ولا رب سواه (الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ) يعني محمدًا (لَيْلاً) أي في جنح الليل (مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)، وهو مسجد مكة (إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى)، وهو بيت المقدس الذي بإيلياء، معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل، عليه السلام، ولهذا جُمعوا له هناك كلهم، فأمَّهم في مَحِلَّتهم ودارهم، فدل على أنه الإمام الأعظم، والرئيس المقدم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين".

وفي ذات السياق، ندد الداعية السلفي عبد الرحمن محمد، بتصريحات الإعلامي السعودي، مستهجناً صمت علماء المملكة ومؤسساتها على مايتعرض له أحد أبرز المقدسات الإسلامية، مطالباً بمحاكمته.

وأضاف محمد: "أين غيرتكم ياعلماء المملكة، ولماذا يصمت العاهل السعودي على تلك البذاءات، التي تطلق على مهبط وحي الأنبياء والشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يدفع بمفرده ضريبة صمت وجبن الحكومات الإسلامية والعربية".

وطالب بمحاكمة الإعلامي السعودي، واصفاً مايتفوه به بأنه خيانة محضة لدين الله والشعب الشقيق، وموالاة للإسرائيليين حكومة وشعباً، ودعا عبد الرحمن، الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بأن يغار على المسجد الأقصى والشعب المحاصر كي يُصمت هذا الإعلامي، ومن هم على شاكلته.

ودعا الشيخ أحمد حسن، من مشايخ الصوفية، الإعلامي السعودي للهجرة لتل أبيب والعيش بين ظهراني الإسرائيليين، متابعاً: "أنسب مكان لهذا الإعلامي، أن يعيش في حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن الأراضي المقدسة، وبلاد الحرمين يسوؤها، وجود مثله بين جنباتها.

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