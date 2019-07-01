نتنياهو: لا أتأثر بالدعاية التي يبثها "خبراء" من مختلف الأنواع

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت صحيفة (يسرائيل هيوم) أنه على الرغم من الترتيب، الذي توصلت إليه إسرائيل وحماس، تم إطلاق عدد من البالونات المحرقة بالأمس، على البلدات المحيطة بقطاع غزة.



ووفقاً للصحيفة، فقد سقطت البالونات في كيبوتس (نير يتسحاق) وأدت إلى إشعال حرائق.



وحسب الصحيفة، فقد برر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرة أخرى، سبب امتناعه عن الرد على استفزاز حماس والجهاد الإسلامي، وقال "إننا نتفهم محنة البلدات في غلاف غزة، ونعمل على تسهيل الأمر قدر الإمكان بالنسبة لهم، وفي الأسبوع الماضي فرضنا عقوبات ثقيلة على حماس، بما في ذلك وقف إدخال الوقود، وإذا اضطررنا، فسنقوم بتفعيل وسائل أصعب بكثير".



وأضاف: "أنا لا أتأثر بالدعاية التي يبثها "خبراء" من مختلف الأنواع، كثير منهم يقدمون لنا المشورة بعمل أمور لم يقوموا هم أنفسهم بعملها عندما كانوا في المنصب.. دعونا لا نرتبك، سيكون هؤلاء أيضًا هم أول من ينتقدوننا عندما نشرع في عملية عسكرية واسعة النطاق، وهو قد يتعين علينا القيام به".