(رويترز): إطلاق سراح ستة أتراك محتجزين لدى قوات الجيش الليبي

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وكالة (رويترز) للأنباء، أنه تم اطلاق سراح ستة أتراك اليوم الاثنين، والذين كانوا محتجزين لدى قوات الجيش الليبي.



يشار إلى أن أنقرة وجهت تهديداً لقوات الجيش الليبي، بأن القوات التركية ستوجه ضربة لليبيا، إذا لم يتم الإفراج عن الأتراك الستة.