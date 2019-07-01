بالاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء





وشددت الوزارة، على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.



وطالبت الوزارة، المسافرين، إحضار بطاقة الهوية، وحجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، أن السفر عبر معبر رفح البري غدا الثلاثاء، للحافلتان السادسة والسابعة من كشف (6/25).