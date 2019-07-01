شؤون فلسطينية

الديمقراطية تُدين العدوان الإسرائيلي على سوريا واستهداف المناطق السكنية

الديمقراطية تُدين العدوان الإسرائيلي على سوريا واستهداف المناطق السكنية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بياناً دانت فيه بكل القوة، العدوان الإسرائيلي الهمجي على الأراضي السورية، والذي استهدف المناطق السكنية، ما أدى إلى وقوع ضحايا من المدنيين من بينهم نساء وأطفال، كانوا آمنين في منازلهم.

وقالت الجبهة: إن العدوان الإسرائيلي على سوريا، وإجتياح قوات الاحتلال لمدن الضفة ومخيماتها، وفي مقدمتها بلدة العيسوية الثائرة، رداً على اغتيال قوات الاحتلال لشهيد الجبهة محمد سمير عبيد، هذا كله من تداعيات ورشة البحرين وصفقة ترامب- نتنياهو.

ودعت الجبهة المجتمع الدولي إلى إدانة العدوان الإسرائيلي على سوريا، وعلى الشعب الفلسطيني، كما دعت الدول العربية إلى الالتزام بقرارات القمم العربية والإسلامية، ومبادرة السلام العربية، ووقف كل أشكال التطبيع مع إسرائيل، ونزع الشرعية عن الاحتلال ومحاصرة دولة التمييز العنصري، وعزلها دولياً.

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