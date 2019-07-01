جمعية الهلال الأحمر بغزة تعلن استئناف تقديم خدمة التصوير بالرنين المغناطيسي





وأكدت الجمعية أن جهاز الرنين المغناطيسي لديهم من افضل الأجهزة على مستوى قطاع غزة، حيث يقدم كافة الخدمات المتعلقة بالتصوير بالرنين المغناطيسي على أيدي أطباء وأخصائيين ذو خبرة وكفاءة علمية وعملية على مستوى فلسطين.





وتقدم الجمعية خدماتها من الساعة 8 صباحاً وحتى 8 مساءً، مع إمكانية تمديد دوام فترات العمل حسب الحاجة، كما تؤكد حرصها المستمر على توفير كافة خدماتها لأبناء الشعب الفلسطيني، وترفع شعارها دوماً "خدمة راقية لشعب يستحقها".









رام الله - دنيا الوطنأعلنت جمعية الهلال الأحمر لقطاع غزة عن استئناف تقديم خدمة التصوير بالرنين المغناطيسي.