وفاة أول عسكري مصري رفع علم بلاده بعد خط برليف الإسرائيلي

قال موقع (مصراوي)، إن محمد العباسي، أحد أبطال حرب تشرين الأول/ أكتوبر مع إسرائيل، والذي يعد أول من رفع العلم المصري بالحرب؛ توفي عن عمر يناهز 73 سنة.





وأوضح الموقع، أن محمد عبد السلام العباسي، وشهرته محمد أفندي العباسي، هو أول من رفع العلم المصري على أول نقطة حصينة في خط بارليف.



رام الله - دنيا الوطنوولد العباسي بمدينة القرين، حيث التحق بكتاب القرية، وحفظ القرآن الكريم كاملاً، ثم حصل على الشهادتين الابتدائية والإعدادية، قبل أن يتوقف عن الدراسة، ويلتحق بالتجارة والزراعة.وبعدها التحق بالتجنيد لمدة 5 سنوات، قبل حرب أكتوبر، والتي انتهت بالانتصار، وشهدت قيامه برفع العلم المصري على الضفة الشرقية لقناة السويس، كأول من ينال هذا الشرف حسب المصدر.