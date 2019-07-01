خلال ساعتين.. قوات الاحتلال تُسلّم جثمان الشهيد عبيد لعائلته بالعيسوية

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رام الله - دنيا الوطن

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تسليم جثمان الشهيد محمد عبيد (20 عاماً)، خلال ساعتين، لعائلته في بلدة العيسوية بالقدس.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أعدمت الشهيد محمد عبيد، أثناء المواجهات التي اندلعت قبل أيام في بلدة العيسوية بالقدس.



يشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وضعت عدة شروط لتسليم الجثمان، تشمل على حضور تشييع جثمانه فقط 50 شخصاً من عائلته، ودفع 25 ألف دولار مقابل ضمان تنفيذ الشروط، ولكن والد الشهيد رفض هذه الشروط.