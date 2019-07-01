شؤون فلسطينية

اشتية: ما زلنا نَرفض استلام أموال المقاصة وسندفع 60% من الرواتب هذا الشهر

اشتية: ما زلنا نَرفض استلام أموال المقاصة وسندفع 60% من الرواتب هذا الشهر
رام الله - دنيا الوطن
 قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية: "تشتد الهجمة على مدينة القدس والمسجد الأقصى والعيسوية وسلوان وصور باهر، ونحن نحيي موقف أهلنا الشجعان في القدس ومحافظتها، ونطالب بحماية تراثنا الفلسطيني الإسلامي والمسيحي في المدينة ووقف تزويره".

وأضاف اشتية في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية اليوم الاثنين برام الله: "نستنكر اعتقال وزير شؤون القدس، الذي يتابع بشكل يومي هموم ومشاكل المقدسيين واحتياجاتهم، ونعتبر ذلك استهدافاً لجهد الحكومة في القدس، لكننا سنبقى ملتزمين بواجبنا تجاه المدينة المقدسة، ومتابعة شؤون أهلها اليومية، وتحسين حياتهم، وسوف نوفر هذا الأسبوع، دفعات جديدة لمساعدة مستشفيات القدس".

وتابع رئيس الوزراء: "ندين النشاطات الاستيطانية في القدس المحتلة، ونستهجن مشاركة السفير الأمريكي فريدمان، بأحد هذه النشاطات، بحفر نفق تحت بلدة سلوان، هذا التصرف يعكس دعم هذه الإدارة بشكل كامل لحكومة إسرائيل اليمينية وسياساتها
الاستيطانية، وانتهاكاتها للاتفاقيات والقانون الدولي".

وأردف اشتية: "ما زالت إسرائيل تحتجز أموالنا وما زلنا نرفض استلام هذه الأموال منقوصة، وتسلمنا الدفعة الأولى من المساعدة والقرض القطري، ونحن نشكرهم، وبتوجيه من سيادة الرئيس أبو مازن سوف ندفع لهذا الشهر 60% من الرواتب، وذلك على النحو التالي:

راتب كامل لكل من يتقاضى 2000 شيكل فأقل في الضفة وغزة.

60% من كامل الراتب لموظفي الضفة وغزة.

لن تدفع العلاوة لمن لا يستحقها بالضفة وغزة.

سوف نفي بالتزاماتنا تجاه الأسرى وعائلات الشهداء، ونحيي الموظفين على صبرهم والقطاع الخاص على تفهمهم.

واستطرد رئيس الوزراء: "أمام مجلس الوزراء قرار لتشكيل فريق قانوني مالي لمتابعة جميع حالات القرصنة التي تقوم بها إسرائيل لأموالنا، سواء أكان ذلك ضريبة المعابر أو الاقتطاعات من أجور العمال، وفاتورة الكهرباء والمياه والمجاري والتحويلات الطبية وضرائب البترول".

واستدرك اشتية: "أفشل شعبنا الفلسطيني وقيادته ورشة البحرين، التي جاءت كما توقعنا عقيمة المخرجات، آملين أن تعكس وحدة الموقف تجاهها توجهاً نحو إنهاء الانقسام على أساس الاتفاق الأخير في 12/10/2017".

وأوضح رئيس الوزراء: "سوف يتركز اجتماع مجلس الوزراء اليوم على المناطق الصناعية من أجل معالجة المشاكل الكبيرة التي تواجهها، وتوفير ما يلزم للنهوض بهذه المناطق، وخاصة أن بعضها لم يتقدم العمل فيها منذ عدة سنوات".

واختتم اشتية: "مطلع الأسبوع المقبل سوف تعقد اللجنة الوزارية العليا الفلسطينية الأردنية للتنسيق والتعاون وتعزيز التبادل التجاري والصناعي والتعليمي، وفي المجال الصحي، وقضايا النفط والبترول".

أخبار ذات صلة

التربية و&#34;أنيرا&#34; يبحثان تعزيز التعاون لتطوير قطاع رياض الأطفال

التربية و"أنيرا" يبحثان تعزيز التعاون لتطوير قطاع رياض الأطفال

الخارجية: قرارات محاكم الاحتلال استعمارية وعنصرية بامتياز

الخارجية: قرارات محاكم الاحتلال استعمارية وعنصرية بامتياز

قرار فلسطيني لدعم قرار عائلة الشهيد عبيد رفض تسلم جثمانه بشروط

قرار فلسطيني لدعم قرار عائلة الشهيد عبيد رفض تسلم جثمانه بشروط

أسرى فلسطين: 2600 حالة اعتقال خلال النصف الأول من العام الحالي

أسرى فلسطين: 2600 حالة اعتقال خلال النصف الأول من العام الحالي

متى ستبدأ إسرائيل بتنفيذ المرحلة الثانية من تفاهمات التهدئة؟

متى ستبدأ إسرائيل بتنفيذ المرحلة الثانية من تفاهمات التهدئة؟

الاحتلال يعتقل مزارعاً ويستولي على جراره الزراعي جنوب جنين

الاحتلال يعتقل مزارعاً ويستولي على جراره الزراعي جنوب جنين

دبلوماسي فلسطيني يكشف تحركات الحكومة والقيادة للحفاظ على القدس من التهويد

دبلوماسي فلسطيني يكشف تحركات الحكومة والقيادة للحفاظ على القدس من التهويد

بدران: المواجهة الشاملة مع الاحتلال في الضفة مسألة وقت

بدران: المواجهة الشاملة مع الاحتلال في الضفة مسألة وقت

التعليقات

الدنيا حكايات

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

شؤون فلسطينية

التربية و&#34;أنيرا&#34; يبحثان تعزيز التعاون لتطوير قطاع رياض الأطفال

التربية و"أنيرا" يبحثان تعزيز التعاون لتطوير قطاع رياض الأطفال

قرار فلسطيني لدعم قرار عائلة الشهيد عبيد رفض تسلم جثمانه بشروط

قرار فلسطيني لدعم قرار عائلة الشهيد عبيد رفض تسلم جثمانه بشروط

أسرى فلسطين: 2600 حالة اعتقال خلال النصف الأول من العام الحالي

أسرى فلسطين: 2600 حالة اعتقال خلال النصف الأول من العام الحالي

الاحتلال يعتقل مزارعاً ويستولي على جراره الزراعي جنوب جنين

الاحتلال يعتقل مزارعاً ويستولي على جراره الزراعي جنوب جنين

دبلوماسي فلسطيني يكشف تحركات الحكومة والقيادة للحفاظ على القدس من التهويد

دبلوماسي فلسطيني يكشف تحركات الحكومة والقيادة للحفاظ على القدس من التهويد

غانتس: حال فوزي بالانتخابات سأسحق حماس وسأعود لسياسة الاغتيالات

غانتس: حال فوزي بالانتخابات سأسحق حماس وسأعود لسياسة الاغتيالات

عائلة الشهيد عبيد تتراجع عن طلب تشريح جثمان نجلها

عائلة الشهيد عبيد تتراجع عن طلب تشريح جثمان نجلها

مستوطنون يجددون اقتحامهم للموقع الأثري في سبسطية

مستوطنون يجددون اقتحامهم للموقع الأثري في سبسطية

منوعات

وفاة الفنان &#34;عزت أبو عوف&#34; عن عمر يناهز 71 سنة

وفاة الفنان "عزت أبو عوف" عن عمر يناهز 71 سنة

اليسا تتعرض لموجة من السخرية.. وفرح يوسف تتدخل

اليسا تتعرض لموجة من السخرية.. وفرح يوسف تتدخل

تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة عزت أبو عوف.. وحقيقة وصيته بحرق أفلامه

تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة عزت أبو عوف.. وحقيقة وصيته بحرق أفلامه

&#34;لقب الأم المثالية بلبس عريان&#34;.. القصة الكاملة لتكريم رحاب الجمل

"لقب الأم المثالية بلبس عريان".. القصة الكاملة لتكريم رحاب الجمل

بعد نفي رغبتها في الزواج منه.. نوال الزغبي مع وائل كفوري

بعد نفي رغبتها في الزواج منه.. نوال الزغبي مع وائل كفوري

هل طُردت سما المصري من &#34;ستاد القاهرة&#34; بسبب ملابسها؟

هل طُردت سما المصري من "ستاد القاهرة" بسبب ملابسها؟

شقيقة الإعلامية ريهام سعيد تصدم جمهورها بشأن تطورات حالتها الصحية

شقيقة الإعلامية ريهام سعيد تصدم جمهورها بشأن تطورات حالتها الصحية

نجوى كرم لإعلامية: يخرب بيتك على هالسؤال

نجوى كرم لإعلامية: يخرب بيتك على هالسؤال

هذا الطّفل أصبح نجماً كبيراً.. خمّنوا من هو؟

هذا الطّفل أصبح نجماً كبيراً.. خمّنوا من هو؟

بعد مفاجأة ولادة طفل قصي خولي.. هذه هي جنسية زوجته

بعد مفاجأة ولادة طفل قصي خولي.. هذه هي جنسية زوجته

عربي

بن سلمان يلتقي ناجية من قنبلة هيروشيما الذرية

بن سلمان يلتقي ناجية من قنبلة هيروشيما الذرية

واشنطن تُغلق سفارة بلادها بتونس لأسباب أمنية

واشنطن تُغلق سفارة بلادها بتونس لأسباب أمنية

مشروع قانون أردني لمنع حيازة الأسلحة الأوتوماتيكية

مشروع قانون أردني لمنع حيازة الأسلحة الأوتوماتيكية

حزب الله يسحب جزءاً كبيراً من قواته في دمشق سراً

حزب الله يسحب جزءاً كبيراً من قواته في دمشق سراً