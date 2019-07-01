قرار فلسطيني لدعم قرار عائلة الشهيد عبيد رفض تسلم جثمانه بشروط



وأوضحت حماد لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين، أنه باحتجاز جثمان الشهيد محمد عبيد يصبح عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال منذ العام 2015 وحتى اليوم 45 شهيداً.





وكانت قوات الاحتلال أعدمت يوم الخميس الماضي الأسير المحرّر عبيد (20 عاماً) بدم بارد، بعد أن استهدفته برصاصة في القلب من مسافة قريبة خلال مواجهات اندلعت إثر قمع الاحتلال لوقفة احتجاجية في بلدة العيسوية.



رام الله - دنيا الوطنأكدت منسقة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، سلوى حماد على دعم الحملة لقرار عائلة الشهيد محمد سمير عبيد رفض تسلم جثمانه بشروط يفرضها الاحتلال.