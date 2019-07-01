أصيب بحرب غزة 2014.. قائد جولاني الأسبق يتسلم رئاسة الإدارة المدنية بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إذاعة (كان) الاسرائيلية، أن غسان عليان، قائد لواء جولاني الأسبق، تسلم اليوم الاثنين، رئاسة الإدارة المدنية في الضفة الغربية.
وأشارت الإذاعة، إلى أن تسلم عليان هذا المنصب، جاء بعد أن أصيب بالحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014.
أعلنت إذاعة (كان) الاسرائيلية، أن غسان عليان، قائد لواء جولاني الأسبق، تسلم اليوم الاثنين، رئاسة الإدارة المدنية في الضفة الغربية.
وأشارت الإذاعة، إلى أن تسلم عليان هذا المنصب، جاء بعد أن أصيب بالحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014.
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