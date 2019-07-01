دولي

أصيب بحرب غزة 2014.. قائد جولاني الأسبق يتسلم رئاسة الإدارة المدنية بالضفة

أصيب بحرب غزة 2014.. قائد جولاني الأسبق يتسلم رئاسة الإدارة المدنية بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إذاعة (كان) الاسرائيلية، أن غسان عليان، قائد لواء جولاني الأسبق، تسلم اليوم الاثنين، رئاسة الإدارة المدنية في الضفة الغربية.

وأشارت الإذاعة، إلى أن تسلم عليان هذا المنصب، جاء بعد أن أصيب بالحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014.

أخبار ذات صلة

غانتس: سياسة نتنياهو أدت إلى تآكل الردع في قطاع غزة

غانتس: سياسة نتنياهو أدت إلى تآكل الردع في قطاع غزة

هل أسقطت الدفاعات الجوية السورية طائرة حربية إسرائيلية أمس؟

هل أسقطت الدفاعات الجوية السورية طائرة حربية إسرائيلية أمس؟

جلسة خاصة بالكنيست لمناقشة الأوضاع بغلاف غزة

جلسة خاصة بالكنيست لمناقشة الأوضاع بغلاف غزة

24 قتيلاً وعدد من الجرحى جراء سقوط حافلة ركاب في وادٍ بالهند

24 قتيلاً وعدد من الجرحى جراء سقوط حافلة ركاب في وادٍ بالهند

إصابة 65 شخصاً في انفجار قرب مقر المنتخب الأفغاني بالعاصمة كابل

إصابة 65 شخصاً في انفجار قرب مقر المنتخب الأفغاني بالعاصمة كابل

بريطانيا تُرسل جنوداً قُصر للقتال في أفغانستان والعراق

بريطانيا تُرسل جنوداً قُصر للقتال في أفغانستان والعراق

شاهد: مقتل عشرة أشخاص بتحطم طائرة بولاية تكساس الأمريكية

شاهد: مقتل عشرة أشخاص بتحطم طائرة بولاية تكساس الأمريكية

كوريا الشمالية والولايات المتحدة تتفقان على نزع السلاح النووي

كوريا الشمالية والولايات المتحدة تتفقان على نزع السلاح النووي

التعليقات

الدنيا حكايات

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

شؤون فلسطينية

التربية و&#34;أنيرا&#34; يبحثان تعزيز التعاون لتطوير قطاع رياض الأطفال

التربية و"أنيرا" يبحثان تعزيز التعاون لتطوير قطاع رياض الأطفال

الخارجية: قرارات محاكم الاحتلال استعمارية وعنصرية بامتياز

الخارجية: قرارات محاكم الاحتلال استعمارية وعنصرية بامتياز

قرار فلسطيني لدعم قرار عائلة الشهيد عبيد رفض تسلم جثمانه بشروط

قرار فلسطيني لدعم قرار عائلة الشهيد عبيد رفض تسلم جثمانه بشروط

أسرى فلسطين: 2600 حالة اعتقال خلال النصف الأول من العام الحالي

أسرى فلسطين: 2600 حالة اعتقال خلال النصف الأول من العام الحالي

الاحتلال يعتقل مزارعاً ويستولي على جراره الزراعي جنوب جنين

الاحتلال يعتقل مزارعاً ويستولي على جراره الزراعي جنوب جنين

دبلوماسي فلسطيني يكشف تحركات الحكومة والقيادة للحفاظ على القدس من التهويد

دبلوماسي فلسطيني يكشف تحركات الحكومة والقيادة للحفاظ على القدس من التهويد

غانتس: حال فوزي بالانتخابات سأسحق حماس وسأعود لسياسة الاغتيالات

غانتس: حال فوزي بالانتخابات سأسحق حماس وسأعود لسياسة الاغتيالات

عائلة الشهيد عبيد تتراجع عن طلب تشريح جثمان نجلها

عائلة الشهيد عبيد تتراجع عن طلب تشريح جثمان نجلها

منوعات

وفاة الفنان &#34;عزت أبو عوف&#34; عن عمر يناهز 71 سنة

وفاة الفنان "عزت أبو عوف" عن عمر يناهز 71 سنة

اليسا تتعرض لموجة من السخرية.. وفرح يوسف تتدخل

اليسا تتعرض لموجة من السخرية.. وفرح يوسف تتدخل

تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة عزت أبو عوف.. وحقيقة وصيته بحرق أفلامه

تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة عزت أبو عوف.. وحقيقة وصيته بحرق أفلامه

&#34;لقب الأم المثالية بلبس عريان&#34;.. القصة الكاملة لتكريم رحاب الجمل

"لقب الأم المثالية بلبس عريان".. القصة الكاملة لتكريم رحاب الجمل

بعد نفي رغبتها في الزواج منه.. نوال الزغبي مع وائل كفوري

بعد نفي رغبتها في الزواج منه.. نوال الزغبي مع وائل كفوري

هل طُردت سما المصري من &#34;ستاد القاهرة&#34; بسبب ملابسها؟

هل طُردت سما المصري من "ستاد القاهرة" بسبب ملابسها؟

شقيقة الإعلامية ريهام سعيد تصدم جمهورها بشأن تطورات حالتها الصحية

شقيقة الإعلامية ريهام سعيد تصدم جمهورها بشأن تطورات حالتها الصحية

نجوى كرم لإعلامية: يخرب بيتك على هالسؤال

نجوى كرم لإعلامية: يخرب بيتك على هالسؤال

هذا الطّفل أصبح نجماً كبيراً.. خمّنوا من هو؟

هذا الطّفل أصبح نجماً كبيراً.. خمّنوا من هو؟

بعد مفاجأة ولادة طفل قصي خولي.. هذه هي جنسية زوجته

بعد مفاجأة ولادة طفل قصي خولي.. هذه هي جنسية زوجته

عربي

بن سلمان يلتقي ناجية من قنبلة هيروشيما الذرية

بن سلمان يلتقي ناجية من قنبلة هيروشيما الذرية

واشنطن تُغلق سفارة بلادها بتونس لأسباب أمنية

واشنطن تُغلق سفارة بلادها بتونس لأسباب أمنية

مشروع قانون أردني لمنع حيازة الأسلحة الأوتوماتيكية

مشروع قانون أردني لمنع حيازة الأسلحة الأوتوماتيكية

حزب الله يسحب جزءاً كبيراً من قواته في دمشق سراً

حزب الله يسحب جزءاً كبيراً من قواته في دمشق سراً