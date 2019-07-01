متى ستبدأ إسرائيل بتنفيذ المرحلة الثانية من تفاهمات التهدئة؟

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رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: "إذا تم الحفاظ على الهدوء على الحدود مع قطاع غزة في الأيام المقبلة، فإن إسرائيل ستبدأ بالمرحلة الثانية من تفاهمات التهدئة".



وذكرت الصحيفة، في تقرير لها، أن المرحلة الثانية، ستشمل تنفيذ مشاريع مهمة لقطاع غزة، واستمرار الهدوء، سيؤدي إلى إجراء مفاوضات حول مسألة الجنود الأسرى والمفقودين في قطاع غزة.



وعاد الهدوء بين قطاع غزة وإسرائيل بعد اتفاق بوقف إطلاق البالونات الحارقة الخميس، يقابله توسيع إسرائيل مساحة الصيد في بحر قطاع غزة، وإدخال الوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء، بعد منع إدخاله؛ بادعاء الحرائق في مستوطنات الغلاف، الناجمة عن إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة.