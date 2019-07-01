بدران: المواجهة الشاملة مع الاحتلال في الضفة مسألة وقت
رام الله - دنيا الوطن
قال حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس): "إن ما رأيناه من بطولة وإصرار في العيسوية مؤخراً وما سبقها في مناطق أخرى، يؤكد أن المواجهة الشاملة مع الاحتلال في الضفة مسألة وقت، إذ إن كل مبررات ذلك قائمة وتتصاعد يوماً بعد يوم".
قال حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس): "إن ما رأيناه من بطولة وإصرار في العيسوية مؤخراً وما سبقها في مناطق أخرى، يؤكد أن المواجهة الشاملة مع الاحتلال في الضفة مسألة وقت، إذ إن كل مبررات ذلك قائمة وتتصاعد يوماً بعد يوم".
وأضاف بدران في تغريدة له على موقع (تويتر): "أذكر كل الأطراف، بأن انتفاضة الأقصى، كانت شرارتها يوم دنس شارون ساحات الأقصى، وحينها فاجأ الشعب الفلسطيني العالم كله، بانتفاضة شاملة غير مسبوقة".
وفي السياق، أشار بدران إلى أن مشاركة ديفيد فريدمان، سفير أمريكا لدى الاحتلال، في حفر نفق بالقدس، سلوك وقح، يتجاوز كل الأعراف الدبلوماسية، ويضع المنظومة الدولية، وقوانينها على المحك".
وقال: "سلوك فريدمان إجرامي، يؤكد الموقف الأمريكي المتطابق كلياً مع الاحتلال الإسرائيلي".
وأشار إلى أن هذه العنجهية والاستخفاف، يتحمل مسؤوليتها أيضاً كل الأطراف التي شاركت في مؤتمر البحرين، والتي تجاوبت مع الخطة الأمريكية لـ (صفقة القرن).
وقال: "سلوك فريدمان إجرامي، يؤكد الموقف الأمريكي المتطابق كلياً مع الاحتلال الإسرائيلي".
وأشار إلى أن هذه العنجهية والاستخفاف، يتحمل مسؤوليتها أيضاً كل الأطراف التي شاركت في مؤتمر البحرين، والتي تجاوبت مع الخطة الأمريكية لـ (صفقة القرن).
وفي السياق ذاته، قال عضو المكتب السياسي لحماس: "نحن كفلسطينين لن تضعفنا هذه الأفعال، ولن تثنينا عن مواصلة المقاومة، حتى تحقيق هدفنا في التحرير والعودة".
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