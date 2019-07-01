بدران: المواجهة الشاملة مع الاحتلال في الضفة مسألة وقت

وفي السياق ذاته، قال عضو المكتب السياسي لحماس: "نحن كفلسطينين لن تضعفنا هذه الأفعال، ولن تثنينا عن مواصلة المقاومة، حتى تحقيق هدفنا في التحرير والعودة".



وفي السياق، أشار بدران إلى أن مشاركة ديفيد فريدمان، سفير أمريكا لدى الاحتلال، في حفر نفق بالقدس، سلوك وقح، يتجاوز كل الأعراف الدبلوماسية، ويضع المنظومة الدولية، وقوانينها على المحك".وقال: "سلوك فريدمان إجرامي، يؤكد الموقف الأمريكي المتطابق كلياً مع الاحتلال الإسرائيلي".وأشار إلى أن هذه العنجهية والاستخفاف، يتحمل مسؤوليتها أيضاً كل الأطراف التي شاركت في مؤتمر البحرين، والتي تجاوبت مع الخطة الأمريكية لـ (صفقة القرن).