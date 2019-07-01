غانتس: حال فوزي بالانتخابات سأسحق حماس وسأعود لسياسة الاغتيالات

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رام الله - دنيا الوطن

قال بيني غانتس زعيم حزب (كاحول لفان): "أنا أعرف كيفية استعادة الردع، وأعتزم قيادة سياسة أمنية جديدة وصارمة ضد غزة حال الفوز في الانتخابات"، بحسب ما نقله موقع (مفزاك لايف).



وأضاف غانتس: "في المرحلة الأولى من خطتي لاستعادة الردع، سوف أسحق حماس، والمنظمات في غزة من الجو، وسنعود إلى سياسة الاغتيالات، ثم سنبدأ بتنفيذ خطوات إقليمية لتطوير البنية التحتية الاقتصادية، ومنح الأمل لمواطني قطاع غزة بطريقة منظمة ومستمرة، وبالتعاون مع السلطة الفلسطينية والمنظمات الدولية".



وتابع غانتس بقوله: "أقول مرة أخرى، لن نسمح بتهدئة مع حماس لا تشمل عودة هدار غولدين، وأرون شاؤول، وأفراهام منغيستو، الذين لا يزالون في غزة".