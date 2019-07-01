وزير الاقتصاد يُعلن انطلاق الخطوات العملية للانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل

أعلن وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي عن انطلاق الخطوات العملية للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال الإسرائيلي.





رام الله - دنيا الوطنوقال في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين: إن الحكومة بدأت بوقف التحويلات الطبية للمشافي الإسرائيلية، والتوجه إلى الأردن ومصر، وإطلاق حوار مع المشافي التركية بهذا المجال.وأشار إلى التوجه للطاقة البديلة للاستغناء تدريجياً عن الكهرباء الإسرائيلية، مؤكداً أنه جرى الاتفاق مع البنك الدولي لاستغلال أكبر قدر من الأراضي لإنتاج الطاقة الشمسية.من جهة ثانية، أكد العسيلي، أن الحكومة اتخذت قراراً بالتعامل بالمثل مع المنتجات الإسرائيلية، حال تنفيذ قرار منع دخول منتجات الألبان الفلسطينية إلى القدس، وأنه سيمنع إدخال منتجات إسرائيلية إلى السوق الفلسطينية.ونوه العسيلي إلى جهود الحكومة لدعم المنتج الوطني بإعلان الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل يوماً وطنياً للمنتج الوطني.وكانت سلطات الاحتلال، أصدرت قراراً بمنع إدخال سلع فلسطينية إلى القدس بداية من الشهر المقبل.