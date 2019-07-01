غانتس: سياسة نتنياهو أدت إلى تآكل الردع في قطاع غزة





ويذكر أن غانتس ينافس نتنياهو، في الانتخابات الاسرائيلية المقبلة والتي ستنطلق يوم 9 أيلول/سبتمبر المقبل.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس تحالف (أزرق وأبيض) بيني غانتس: "إن إسرائيل" استبدلت أسلوب الردع تجاه غزة بالتلعثم، وأن هذا السلوك يؤثر بشكل كبير على الأمن".وحسب القناة السابعة الإسرائيلية، أضاف غانتس خلال مؤتمر في هرتسيليا صباح الاثنين: "لقد أدت سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في العامين الماضيين إلى تآكل الردع في قطاع غزة".